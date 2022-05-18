新谣音乐分享会从3月底开始,在全岛21所学校展开。4月19至29日之间，群立中学、德明政中学、莱佛士女中、永青中学、尤索夫依萨中学及维林中学的学生，在新谣音乐的陪伴下度过美好的午后时光。

群立中学学生付雨欣（14岁）本来以为新谣都是父母那一代的老歌，但参加过“新空下”新谣音乐分享会后，她才发现新谣跟时下流行歌曲并没有太大区别，《小红点》更成为她最喜欢的歌曲之一。

融入本土文化 深受喜爱

去年“新空下”得奖歌曲《Kopi O》也得到了不少同学的喜爱。维林中学陈冠霖（13岁）说：“这首歌的歌非常形象化，让我仿佛置身在咖啡店中，闻到咖啡香。”

德明政府中学尹思佳（14岁）也喜欢这首融入本土文化的歌曲。歌词中写到传统手艺得不到传承，令她深感惋惜。

永青中学颜铭妃（15岁）因《逗号》开始接触新谣。她中一时在《逗号》上看到“新空下”的新闻，进一步上网搜索有关“新空下”比赛的资讯才认识新谣。这一次的分享会也进一步巩固她这方面的知识。

弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻的悦耳歌声与风趣互动也让分享会生色不少。莱佛士女中罗新迪（13岁）表示对歌手的演出印象深刻，希望未来有机会再参加分享会。

在课堂中推广新谣

今年刚迁校的尤索夫依萨中学只有中一生。在分享会前，母语部老师为了让学生对新谣有基本认识，就在课堂上介绍新谣，也将分享会歌单发给学生。

母语部主任黄珮孜（39岁）说：“歌单上印有新谣歌词及QR码，同学们扫描QR码就能听歌。我们也在全校的电子板上载新谣，让学生在校园能随时听到新谣。”

比赛已开放报名

新谣音乐分享会为“新空下”全国学生新谣音乐节的其中一项活动，旨在推广本地新谣。“新空下”全国学生新谣音乐节由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛已经开跑，有兴趣参加的学生可到xinyao.zaobao.com了解更多详情。