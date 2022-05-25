【校果】义顺星烁初院母语双周 学生一起制作多元种族食谱

义顺星烁初级学院在3月30日举办了跨族母语双周活动。继冠病疫情暴发以来，母语双周活动首次恢复实体活动，是初院合并后首次让不同种族的同胞互相交流，让学生体验母语乐趣。今年有近500名母语学生参与，为了让不同种族的学生互相交流，了解异族同胞的文化，义星初院安排了一系列跨族活动。活动亮点包括跨族制作食谱、猜灯谜、学跳印度舞蹈和海娜手绘。此外，学生也会通过讲义了解新加坡各种族的文化和历史。

跨族亮点活动之一让学生了解本地小贩文化和不同种族食物的历史，以小组讨论和资料搜寻制作独特食谱。食谱必须包含不同种族的材料。活动讲解导师，Laura女士（52岁，导游）受访时说，“学生都很认真听课，学习引用不同种族的食材制作食谱，让我感到欣慰。”尽管如此，她觉得这次的母语双周食谱分享只是理论上一部分，要真正的了解食物的文化，需要动手制作。

跨族制作椰浆咖喱螃蟹食谱

各小组有15分钟制作独特食谱。分享椰浆咖喱螃蟹的是马来族学生Hana Asyura Bte Ridzuan（17岁），食谱掺杂了印度马来(Indomalaya)的椰浆酱，马来西亚的咖喱粉，以及螃蟹。Hana本身喜欢吃辣味的食物，她分享：“原以为Tamarind咖喱粉原自印度，与其他三名组员做了资料搜寻后才知道Tamarind咖喱粉自于马来西亚，不是印度尼西亚。椰浆咖喱螃蟹是适合多种族享受的一道美食。”食谱的理想味道是有些咸、小辣，让每个人都能享用。

Hana觉得虽然制作食谱及听导游的分享过程很精彩，但她觉得时间不够，来不及听完其他组员的的食谱分享，了解他们独特食谱。她希望学校下次可以安排更多时间。

菲利宾籍，已成为永久居民的学生Nadine Emanuele Amurao Brion（17岁），觉得新加坡小贩文化很有趣，很独特。比起本地，自己的家乡没有离家近距离的小贩或熟食中心，居住在新加坡很方便，新加坡小贩中心可以找到不同种族的食物。她说，“起初我以为新加坡的小贩文化没什么大不了，但听了导游的分享，让我身为一名本地永久居民感到骄傲，因为这是新加坡的独特之处。”

策划今年母语双周的李楠老师（40岁）觉得，深入理解各族彼此的文化很重要。今年的跨族母语活动除了让学生了解自身的传统，也了解身边异族同学的文化，从而学会互相尊重，促进种族和谐。

（作者是义顺星烁初级学院学生、联合学生通讯员）