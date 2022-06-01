作者一句话：历史总是不断被遗忘又不断被重复，唯有书写历史才能抵抗遗忘，才能抵抗时代。

不知道今天的月亮有没有照到三分之一个世纪前的那个广场？两个不一样的空间，两个不一样的时代，同样一个月亮。

宽阔的广场上，挤满了人。台上的偶像声嘶力竭地唱，台下的观众声嘶力竭地喊，每一场演出都是一场悲伤的梦（直到最后结束这场悲伤的梦），因为曲终人散，剩下的不过是满目疮痍等着清洁人员第二天来打扫的垃圾。朋友们都回了家，我好像还不愿从那个梦中醒来。

拔地而起的钢筋水泥，像一根根笔挺的阳具，对着天空发出炫目的灯光。我站在这座阳具森林里，找不到出口，只能漫无目的地走，静静等待天亮（离别了昨天去拥抱希望／告别夜晚／等待天亮）。睡着的城市，像个鬼城，空无一人却还留有天亮着时的一丝气息，只有凌晨两点的酒吧依然灯火通明。里面的人跟着音乐在摇来摇去，好像一场鬼的狂欢，应该是城市中最有人气的地方（我紧闭着双眼／我紧靠着墙／我装作这肩上已没有长脑袋）。隔壁的服装店里，酒吧霓虹灯的光打在人偶身上，人偶在橱窗内裸着用塑胶做的色情空壳，安静等待第二天早上的店员来帮它穿上全新的服装，以勾起那微不足道却十分重要的消费欲（内心这冲动／编织着我的美梦／美好的梦中闪动／让我拥有它）。

走在十字路口，看着东南西北分不清方向，就只能随便走走，又回到刚刚的那个广场。翻出藏在背包某个角落的手机，才发现我跨过了3号。四下无人之际，随便打开歌单（一颗流弹打中我胸膛），静静看着月亮。不知道今天的月亮有没有照到三分之一个世纪前的那个广场？两个不一样的空间，两个不一样的时代，同样一个月亮（回头看／当时的月亮／曾经代表谁的心／结果都一样）。我看着广场上的雕塑，逐渐幻化成举着火把的勇武女神像，缓缓张开双翼飞上了天，美好的幻想渐渐湮没于黑暗、虚无的夜空中，化作流星（遥遥呼应却永远走不进／究竟这样是缠绵还是互相毁灭？）。流星划过夜空，我坐在广场内看着城市的奇光幻影，那些过去的鬼魂突袭现在，我低下头闭上了眼睛。

三分之一个世纪前那个宽阔的广场上，挤满了人。有的或坐在地上，有的或站着，有的拿着大声公发言，有的头上绑着白布，有的嘴上嚷嚷不知喊着什么……广场变成了一座喧哗的孤岛。岛上的鬼魂们发出了震耳欲聋的呐喊，像一把大大的冰锥一直刺穿我的脑袋，鲜血横流，就像当年一样。一个个看似渺小的人们，在这个满是鲜血的孤岛中获得了永恒，因为时间将空间分隔，将他们连同这座孤岛一切被封存在一个名为“过去”的晶体中，缓缓出现在我眼前。过去和现在相望，晶体中所反射还是我一脸茫然的脸，不忍直视，最终别过头去。

轰然一声巨响，让我从黑色的梦中睁开眼。已经是第二天清晨，发出怪声的垃圾车快速驶过，工人们鱼贯下车，昨天小男孩留下的坦克玩具，偶像的海报周边宣传纸，被扫进前往垃圾场（我们生活的世界／就像一个垃圾场）的车中，一切好像都不曾发生过（一个一个偶像都不外如此／沉迷过的偶像一个个消失），留下茫然的我静静坐着。我赶紧拎起背包，离开现场，不想再回到那个悲伤的梦中。