从事海事工作 并非海市蜃楼

一位是受当船长的父亲影响，后来成了海事海商律师；另一位是因为念书时曾到船务公司实习，后来成了海事数据科学家。读一读两位年轻人的故事，刷新对海事职业固有的陈旧观念，也许加入和海事相关的工作，并不是一件遥不可及的事。

海事职业并不限于海上工作，也不一定要具备航海经验。新加坡海事基金会为吸引更多人加入海事领域工作，近期展开“Own Your Future”（掌控你的未来）推广活动，找来五名从事与船运、海事相关工作的专员，成为宣传海报的主角，展现海事工作的多样化面貌。

＠世代记者专访当中的两名青年，了解海事海商律师与海事数据科学家的日常工作与挑战，刷新陈旧观念，开拓对海事职业的新思路。

海事海商律师 犹如岸上领航员

海事海商律师犹如岸上的领航员，为遇到状况的航运企业提供法律建议与指引方向。

在浩贤律师事务所任职海事海商律师的法赫米（Ahmad Noorfahmy，28岁）说，日常工作中常处理的事务包括海损事故所引起的纠纷，航海贸易相关的船舶活动和抵押贷款，以及国际海事法律议题等等。

法赫米的父亲是一名前船长，他对海事行业感兴趣是受到父亲的耳濡目染。法赫米说：“父亲常分享航海经历，有助我了解船员常面对的问题，而我在工作中经常接触与航海贸易买卖相关的客户、银行家与保险公司。”

法赫米（右）毕业后担任海事海商律师，是受到曾担任船长的父亲影响。（受访者提供）

当客户来寻求海事法律援助时，大多是遇到状况，而法赫米与工作团队得负责抽丝剥茧，找出问题根源。他说：“挑战就在于这些案件往往要在有限的时间内解决，我们得在时间紧迫的情况下，找出症结以及解决方案。”

实际工作中学习 处理法律事务

提及人们对海事海商法律工作常有的错误认知，法赫米说：“成为海事海商律师不一定要在法学院念与海事相关的科目。虽然这会有所帮助，但很多法律事务的处理是在实际工作时学习到的。”

法赫米认为，念书时所学到的法律理论只占一部分，与不同群体的沟通才往往是最关键的部分。他说：“我在工作的实践中逐渐认识到，与其将所知的法律知识告知客户，更多的应是以最直接浅白的方式传达如何帮助解决他们所关心的问题。”

对于有兴趣投身这领域又担心职业前景的莘莘学子，法赫米强调：“这份工作不仅关系海事法，许多事项可以是跨领域的，如要熟悉国际贸易规则，以及学习怎么适应瞬息万变的海事环境，掌握不同国家的经济发展及减碳措施等。”

海事数据科学家 整理数据碎片如拼图

钟正扬（28岁）在凯轮集团（Torvald Klaveness）担任海事数据科学家。他将工作内容比喻为拼图，要将零散的数据碎片整理后，拼凑与呈现出想要了解的事物全貌。他说：“这些零散的数据碎片往往得由自己一个个去寻获。然而，我们不只是面对电脑数据，与企业客户沟通了解他们的需求，以及找出想要的数据也很重要。”

钟正扬（左二）与同事到挪威奥斯陆参加凯轮集团的团建活动。（受访者提供）

海事相关的数据分析属于较新的领域。钟正扬之前在新加坡管理大学念的是经济学与数据分析。他说：“各个领域包括航海业，都需要一定程度的数据分析，这并不局限在科技公司。像如何增加船舶的能源效率，减低碳排放量等，随着近几年全球环保意识提高，受到航运公司的关注。”

协助船舶做足准备 应对减碳措施

钟正扬目前所属的工作单位“零碳实验室”（ZeroLab）主要帮助客户识别和降低海运供应链中的碳风险。他指出，贸易商品航运过程中的排放占了相当大部分的碳足迹，目前欧洲已对船舶征收碳税实现减排目的，相信在未来会扩展到更多区域。因此，要在减碳条例实施前，做好基础建设减少碳排放很重要。他说：“我们的任务之一便是协助船舶公司认识这些未来发展趋势，做足应对准备。”

钟正扬坦言，选择投入海事数据分析工作，主要因为在念书时通过学生交换计划以及到船务公司当实习生，逐渐加深对这领域的认识与兴趣。他说：“实习提供很好的机会让我们接触感兴趣的工作。念书时修读的科目未必要与海事完全相关，但可以留意这领域的发展趋势，在课业以外学习相应技能提升自己，对未来就职多少有帮助。”

“Own Your Future”进一步认识海事职业

想进一步认识海事相关职业？浏览新加坡海事基金会的推广网站，参与互动式问卷测试，能了解自己的性格特征与各类海事职业的匹配度。网站也透过视频、漫画等方式让业内人士分享工作点滴。