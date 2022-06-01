“新空下”新谣音乐营 学习创作演唱技巧

自疫情以来，首次回归实体形式的“新空下”全国学生新谣音乐节音乐营于5月21日和22日在新加坡理工学院举行，吸引约400名中学、高中和理工学院生参加。

本地知名音乐人林倛玉、木子、吴佳明和韩睿君为学生开班授课，传授作曲、填词、歌唱及舞台表演技巧。

林倛玉以幽默风趣、深入浅出的方式教导学生作曲技巧，引起满堂哄堂。林倛玉的教学改变了维林中学吴怡萱（14岁）对于作曲的看法。“我一直以为作曲非常无聊，也很难入门，但上完林老师的课后才发现作曲并没我想象的难。”

无意中在网上看到“新空下”广告才报名参加这项活动的共和理工学院陈紫葳（23岁）在音乐营中获益良多。她也在老师点评环节中把自己的作品唱给木子、林倛玉听。“老师提到的句首不能用一声等技巧都非常实用，也是我平常创作时没注意的。老师的评语加强了我创作的信心。”

德明政府中学周锐麒（14岁）因音乐营对音乐创作有更深一层的认识，也学习到许多理论以外的实用技巧，如韩睿君在课上教导的麦克风收音技巧和站姿等细节，都是他之前未接触过的。

教导演唱技巧 学生大排长龙

教导学生演唱技巧的吴佳明也在音乐营中邀请学生上台表演，并给予指点，吸引现场学生大排长龙。

带领茂桥中学一行12名同学参加音乐营的华文老师杨家慧（32岁）认为音乐营除了让学生能在表演上得到培训，也让学生看到其他学校同学的才华和能力，有助学生开阔眼界。

她也认为通过音乐创作能调动学生学习华文的积极性，因为在歌曲创作中学生能加入自己的元素，完成独一无二的作品，让学习华文变得更有趣。

由推广华文学习委员会主办，《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院协办的2022年“新空下”新谣歌唱及创作比赛的歌曲填词组将在6月22日截止报名。今年的曲子是由本地音乐人梁定江所创作，主题为“畅想未来”。

点击“新空下”活动专页了解更多今年度“新空下”全国学生新谣音乐节活动详情。