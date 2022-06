【校果】回家感觉真好 安德逊实龙岗初院首届毕业生返校日

回家的感觉真好!安德逊实龙岗初级学院于5月7日迎来了首届毕业生返校日(Homecoming)。去年举办的学院日通过颁奖来表扬毕业的学生在学术和非学术领域的成就,而今年举办的毕业生返校日则在传统式的颁奖典礼之外,增添了新鲜且充满活力的环节——让去年毕业的高三学生重返校园重拾校园点滴。

欢乐气氛弥漫了学院的大礼堂。校长曼诺加兰(Manogaran Suppiah)在颁奖典礼上说:“恭喜在座的领奖者。你们度过了高中生涯,取得了让人引以为傲的成就。但成功只是一个过程,而不是终点。在过程中,我们建立友谊、学习新技能、培养领导能力等。我希望我院的校训‘To Learn, To Serve - Not for Myself Alone’能成为你们的指路灯,继续引导你们学习与前进,为社会做出无私的贡献。欢迎回家!”

校长致词后,紧接着的是众所期盼的颁奖仪式。我院在2021年的剑桥A水准会考表现优异,共有142名学子获得了至少三科“A”等级的成绩,包括一位获得八科“A”。除了学术成绩优异奖,学院也颁发以校训(Discere Servire-Non Mihi Solum)为名的奖项给17位毕业生,以表扬他们在服务、领导和品格等非学术领域方面的杰出表现。

参与颁奖典礼后的活动是一大亮点。校园每个角落都曾留下了毕业生的足迹,也弥漫着浓浓的思念之情。学院因此特地为毕业生精心准备了一系列活动,让他们重温旧梦。他们有的在篮球场上大显身手、有的在操场玩飞盘、有的在课室、走廊、礼堂和食堂与老师们欢聚交谈,有的在墙上“留言”、有的则在照相亭拍照留念。照相亭处总是非常热闹,师生都很兴奋,迫不及待地拿着各种有趣的道具,以不同的造型拍下这美好且难忘的瞬间。在炎热的早晨,喝着学院特地为老师和毕业生准备的冷冻泡泡茶,更是甜意沁入心扉。

学生事务部门主任周世勇是毕业生返校日的总负责老师。他说:“ 举办返校日很有意义,旨在加强毕业生对学院的归属感,进而与学院继续保持联系。它让2021年毕业的学生在迈向另一个阶段的学习旅程前,有机会返校和老师与同学们以轻松的心情共筑美好的回忆。”

毕业生林陶说:“回到学校,过去美好的点点滴滴浮现眼前,让我怀念不已。感谢老师们这两年来的教诲及鼓励,帮助我们达到目标。我想告诉学弟学妹们,这两年的学习虽辛苦,但美好的成果和回忆将会永远烙印在你心中。”

毕业生汪欣怡则说:“回校的感觉真好!自从毕业后,我和同学们很少见面,非常感激学校为我们策划和准备返校活动,让我们有机会与老师及同学们再次相聚。”

活动高潮则是学生理事会成员在广场为毕业生所呈献的舞蹈。这是属于学院独一无二的舞蹈,舞步富动感和整齐,吸引众人前来观看。在他们的带领下,许多毕业生纷纷加入其中舞动起来。当熟悉的校歌奏起时,全体师生肃立,激昂的歌声响彻广场。唱完校歌后,欢呼声及如雷的掌声不绝于耳,直将气氛烘到顶点,这次的活动在一片欢愉中圆满结束。

(作者是安德逊实龙岗初院学生)