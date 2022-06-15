创意人做不一样的苹果

本地视觉创意工作室TYC在i Light Singapore展出形态怪异的蔬果，挑战人们接受“丑食”。《联合早报》记者采访创办人潘迅汉，他当初和伙伴以600元创业，已质疑世俗对理想职业“都长成一个样子”的观念。

滨海湾户外的草坪上正在举办i Light Singapore（照亮新加坡）展览，请到本地与海外艺术家共同创作。其中，本地视觉创意工作室Tell Your Children（简称TYC）的作品，形态各异，萝卜、茄子、柠檬、苹果四个巨大蔬果造型的充气装置格外亮眼。

这个成立于2014年的团体，设计足迹遍布全岛，从最初版画、壁画创作，到首次尝试装置艺术。TYC创办人潘迅汉（Deon Phua，30岁）分享，此次设计是受到本地近年掀起的“丑食风潮”影响。“一些水果本身的营养价值不变，只是因为形状怪异就被丢掉。希望借丑食让大家思考，苹果为什么都要长成一个样子，形状不同就不能被接受吗？”配合今年的环保主题，展览结束后，充气装置会被拆解回收做成托特包，赠与本地收集丑食的团体。

i Light Singapore展出TYC的充气装置，以丑食为灵感。

四同窗不读大学创业

潘迅汉与三位好友创业的经历，与“丑食命题”有几分相像。四人是理工学院同窗，都是绘画专业出身。毕业后当大多数人都“宿命般”去了广告业，而他们发出“苹果为什么都要长成一个样子”的疑问，选择不读大学，直接组团创业成立工作室。

2014年1月18日，潘迅汉清楚记得，那天每人投了150元，共筹到600元“起始资金”买材料作画，以一次小型展览宣告工作室成立。“当天卖掉版画、包包总共赚了3000元，也算是回本了。”此后一段时间里，每人仅拿几百元薪水，坚持着把品牌做了起来。

说起TYC的风格，一时间难下定论，是那种看一眼就知道是出自他们之手的创作。色彩丰富，设计感活泼，字体排版的风格（typography）是一大特点。潘迅汉说：“我们都对街头文化、地下艺术（underground art）感兴趣，衣服、包包、家具单品什么都做。”

2019年为加东如切艺术区创作的壁画“Life and Healing”，以温柔色调表达人文关怀。

创作灵感来自1990年代

深受美式文化影响，灵感多来自小时候看的卡通片，画风也是复古回1990年代。“我们都是90后，看着同样的卡通片长大，喜欢从中找灵感，有种童趣的怀旧风”，潘迅汉说。工作室的名字也来得随性，某天看到一部电影里主人公在演讲时，义正辞严地说教道“Tell Your Children”，听起来很酷，就这么定下了，也希望未来的孩子了解1990年代父母的童年。

从一开始，TYC的定位就是国际舞台。鲜明的设计风格很快获得大品牌，如Nike、JD Sports、Starbucks等青睐。待业务上轨道，2017年TYC关闭工作室七周，四人踏上环美之旅，到美国各州去充电，寻找灵感。也趁机拜访了The Hundreds、XLARGE等街牌，促成了之后的合作。潘迅汉说：“这些都是我从小喜欢穿的牌子，现在能以设计师的身份合作，有点梦想成真的感觉。”

与国际品牌开始合作后，他们的本土情怀更重，希望带出些新加坡元素。例如疫情期间与The Hundreds合作的联名款T-shirt，用了本地电视剧Under One Roof为主题，恰好对应了居家隔离的常态。

近几年，因为疫情暴发跨境人员交流受限，越来越多品牌尝试找本土设计师合作更加本地化的内容。潘迅汉认为对于创意工作者来说是好事，“一方面品牌希望提升本土亲和力，另一方面也反映出消费者更多支持本土创意人。”

与早前刻板印象唱衰做设计难生存的论调不同，现时代借助社交媒体的推广，为创意人赢得了更多的关注度与机会。八年坚持为TYC打响了知名度，有时接到大型项目，作为管理人，潘迅汉希望召聚更多独立创意人一起创作，在本地创意圈形成互帮互助的社群。