“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛 八独唱八合唱进入半决赛

“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛初赛6月4日在裕廊先驱初级学院举行。回归线下模式的初赛总共吸引50名独唱组参赛者及24组合唱在现场一较高低。

参赛者须在一至两分钟内，以自弹自唱、伴奏或伴唱带方式演绎新谣特定曲目或“新空下”历届得奖作品。

本届比赛首次增设师生合唱组别，六组师生合唱迸发的火花让现场观众耳目一新。比赛邀得三位本地资深歌手洪劭轩、潘盈和邓淑娴担任评审。

参赛者以自弹自唱的方式表演。（龙国雄摄）

参赛者演唱往年作品

潘盈对于今年参赛者选择演唱往年“新空下”作品的决定表示嘉许，认为这不仅为新谣起到了传承的作用，也让参赛者能从前辈的作品中取经。

邓淑娴则强调选手们选择歌曲的重要性。“若参赛者都选择大同小异的歌曲，就难以鹤立鸡群。另外，参赛者也需选择适合自己音域的作品，并在演出前勤加练习，才能把自己最好的一面展现出来。”

总共有八名独唱与八组合唱脱颖而出。他们将于7月2日（星期六）参加本届 “新空下”的半决赛，争取晋级决赛。

独唱组入围者是黄盅艺（南侨中学）、吴心仪（莱佛士女子中学）、曾靖颖（华侨中学高中部）、林赟如（中正中学总校）、颜熙愉（立化中学）、叶芷彤（新加坡艺术学院）、林正博和孙文琦（新加坡理工学院）。

合唱组入围的有“小人物大梦想”（华侨中学高中部）、“鲲鹏”（南侨中学）、“青青宣少女”（丰嘉中学）、“随便”（莱佛士女子中学）、“飞越二重唱”（中正中学总校）、“火力小组”（新加坡理工学院）、“拖延症候群”（新加坡艺术学院）和“德义师生组”（德义中学）。

本届“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛尚有“歌曲填词组”未截止报名，今年的曲子由本地音乐人梁定江创作，主题为“畅想未来”。有意报名者可在6月26日前到xinyao.zaobao.com了解详情。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。