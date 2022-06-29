【校果】开斋节初体验 裕驱初院办庆祝会

配合开斋节，裕廊先驱初级学院今年首次在校举办了一场别开生面的庆祝活动。随着疫情措施放缓，此次的实体活动更是令人期待已久，也让大家对马来同胞传统节日有了更深的了解。

在马来文化社（Malay Cultural Society）与马来语特选课程（Malay Language Elective Programme）学生的带领下,师生观看了他们精心准备的表演，其中包括马来歌谣（Dikir Barat）和高二的两位学生带来的独唱《开斋节快乐》（Selamat Hari Raya），让大家领略马来传统歌曲的美妙。此外，首200名参加开斋节庆祝的学生还获得母语部马来族老师准备的哆哆糖（Dodol），通过美食了解开斋节的传统食物文化，为节日的欢乐氛围增添色彩。

为了能让更多其他种族学生了解开斋节，马来族学生通过视频介绍不同种类的传统食物、服饰以及表演。同时，他们也利用宣传栏介绍马来族在开斋节的习俗，包括传统马来服饰，到回教堂祈祷等，深化大家对开斋节的理解。

高一学生钟梓焮受访时分享道：“我非常期待这次活动，因为这是学校第一次庆祝开斋节，也是大家在两年多疫情后，得以欢聚一堂的机会。我身边有很多马来同学，而这次的活动，让我对他们的文化有了更深层的认识，希望以后有机会多参加类似的庆祝活动。“

现场还有很多老师一同欢庆。母语部老师刘昶受访时说：“我非常喜欢这次的活动，也非常欣赏马来族的传统文化。”

此次的活动是由马来文化学会与高一马来语特选课程的学生策划。马来语特选课程的负责老师茜蒂受访时难掩欣慰之情。她说：“虽然这是同学们第一次筹办开斋节庆祝活动，但他们默契十足，庆祝活动非常成功，我真心为他们感到骄傲。”

这次别开生面的开斋节庆祝活动，为校内其他种族的新年庆祝开启了先例，令人期待接下来不同种族的文化庆祝活动。

（作者是裕廊先驱初级学院学生）