“新空下”分享会唱出新谣新声

“新空下”新谣音乐分享会，在5月画上了完美句号。巴特礼中学、圣安德烈中学、育德中学、华侨中学和茂桥中学的师生，无不陶醉在弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻的动人歌声中。

在不同学校举办的音乐分享会上，学生也有不少新谣歌曲以外的收获。巴特礼中学的陈莹霞（15岁）发现，新谣创作内容包罗万象。当天所演唱的歌曲内容包括本土文化、中国著名的神医华佗、也有关于水的自然现象等的知识，让她大开眼界。

歌曲勾起回忆

《城里的月光》勾起华侨中学陈威（16岁）和高智恩（14岁）满满的回忆。这也是他们分享会中印象最深刻的歌曲。华侨中学1600名学生通过线上方式参与新谣音乐分享会。

不少同学在参与音乐分享会后，考虑参加“新空下”新谣歌唱及创作比赛。

茂桥中学的蒋欣儿（13岁）想给自己多一点的时间准备，计划明年参加比赛。圣安德烈中学陈治元（13岁）则已报名“歌曲填词”组别。他也认为今年新增的“师生合唱”组别是个促进师生情谊的好机会。

歌唱之余，弹唱人“新声代”歌手也为同学讲解各类咖啡店饮料的名称。（叶振忠摄）

圣安德烈中学母语部老师黄丽燕（37岁）希望通过新谣歌曲让学生知道华文并非枯燥无味，而是妙趣横生的。这次分享也为她日后的华文教学增添了不少新的想法。

育德中学华文老师苏雪婷（30岁）认为，由学生亲自创作的歌曲更能体现同龄人的视角和想法，引起学生共鸣。她经常和学生分享 “新空下” 比赛的获奖作品，比如《空城计》和《送汤》，这些歌曲可以帮助他们更好地理解课文内容。

新谣音乐分享会是“新空下”全国学生新谣音乐节的其中一项活动，旨在推广本地新谣。“新空下”全国学生新谣音乐节由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。

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