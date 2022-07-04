新空下

2022“新空下”大决赛名单公布

来自 / 早报数码

发布 / 2022年7月4日 1:00 PM

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2022年“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛决赛名单已经出炉！快看看里头有没有你熟悉的名字吧！（排名不分先后）

创作组（公开）

编号 歌名 创作者 学校
W03 知多知少 黄鹏宇、吴芝萱、朱芷墨、何鹏毅 裕廊先驱初级学院
W04 带我去个阳光普照的地方 林正博、孙文琦、佘贵端 新加坡理工学院
W05 筑梦 戴立阳、钟欣颖、陈彦均、苏睿恩 裕廊先驱初级学院
W07 赖床 李晨瑋 新加坡理工学院
W08 山峰最耀眼的风景 孙文琦 新加坡理工学院

创作组（创意）

编号 歌名 创作者 学校
C01 木兰心 郑欣怡、林政兴 新加坡国立大学
C03 思念很长 陈萱恩 莱佛士女中
C05 邯郸城的斑鸠 符传宇、王睿鋒 光洋中学
C06 珍惜现在你所拥有的 林正博 新加坡理工学院
C07 差不多先生 卢冠毅、徐辉耀 华侨中学

独唱组

编号 校名 参赛学生姓名
S01 莱佛士女子中学 吴心仪
S03 立化中学 颜熙愉
S04 华侨中学高中部 曾靖颖
S07 新加坡艺术学院 叶芷彤
S08 中正中学总校 林赟如

合唱组

编号 校名 小组组名 组长中文姓名
G01 中正中学总校 飞越二重唱 陈欣雅
G02 丰嘉中学 青青宣少女 罗妙婷
G03 新加坡理工学院 火力小组 黄国良
G04 南侨中学 鲲鹏 黄盅艺
G05 德义中学 德义师生组 郭蓁

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