2022“新空下”大决赛名单公布

2022年“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛决赛名单已经出炉！快看看里头有没有你熟悉的名字吧！（排名不分先后）
创作组（公开）
|编号
|歌名
|创作者
|学校
|W03
|知多知少
|黄鹏宇、吴芝萱、朱芷墨、何鹏毅
|裕廊先驱初级学院
|W04
|带我去个阳光普照的地方
|林正博、孙文琦、佘贵端
|新加坡理工学院
|W05
|筑梦
|戴立阳、钟欣颖、陈彦均、苏睿恩
|裕廊先驱初级学院
|W07
|赖床
|李晨瑋
|新加坡理工学院
|W08
|山峰最耀眼的风景
|孙文琦
|新加坡理工学院
创作组（创意）
|编号
|歌名
|创作者
|学校
|C01
|木兰心
|郑欣怡、林政兴
|新加坡国立大学
|C03
|思念很长
|陈萱恩
|莱佛士女中
|C05
|邯郸城的斑鸠
|符传宇、王睿鋒
|光洋中学
|C06
|珍惜现在你所拥有的
|林正博
|新加坡理工学院
|C07
|差不多先生
|卢冠毅、徐辉耀
|华侨中学
独唱组
|编号
|校名
|参赛学生姓名
|S01
|莱佛士女子中学
|吴心仪
|S03
|立化中学
|颜熙愉
|S04
|华侨中学高中部
|曾靖颖
|S07
|新加坡艺术学院
|叶芷彤
|S08
|中正中学总校
|林赟如
合唱组
|编号
|校名
|小组组名
|组长中文姓名
|G01
|中正中学总校
|飞越二重唱
|陈欣雅
|G02
|丰嘉中学
|青青宣少女
|罗妙婷
|G03
|新加坡理工学院
|火力小组
|黄国良
|G04
|南侨中学
|鲲鹏
|黄盅艺
|G05
|德义中学
|德义师生组
|郭蓁