字食族

作者一句话：柑橘类水果的写生：在快速、慢活，苦涩、清甜之间跃然纸上。

夏天的夜晚，热浪与凉风的交叉，从初见青柠到享用青柠派，我品尝了慢活的清澈。

柠檬

爱喝纯柠檬汁的人，应该只是少数人吧？以往我在果汁摊点一杯不加糖的柠檬汁，摊主阿姨必定会唠叨一句：“妹妹，你真的不用减肥的！”按照这个逻辑，不加糖的柠檬汁，是个不讨喜的饮品，其饮用只限于积极调养身子的健康狂，而我却不以为然。我只是个莫名爱喝无糖柠檬汁的少数之一。这酸溜溜滋味，是疲惫时快速提神的秘方。或许柠檬常当配角，戏份不重，但柠檬的平凡，却让其余的食材提升，为一道佳肴画龙点睛。柠檬偶尔会变成主角，想喝柠檬的浓缩精华时，还是买几个柠檬，回家榨成汁，免得向阿姨解释……

（鲜榨柠檬汁，不含糖分，保鲜期：现榨现喝。）

青柠

今天是周三。我在回家的路上，注意到路边经营着专买水果的小摊子。日落的瞬间，夕阳照亮行人街道 。摊主望着路过的人都朝着目的地前行，盼着有人前来购买水果。小摊子伫立在这座城市里的某个角落，但它也就只是个微小的后花园，是遥远农场园地的延伸。木桌桌面上摆着一小篮绿油油的青柠，吸引了我的目光，我于是买了一袋青柠，打算回家烘培青柠派当饭后甜点。打开橱柜发现还有半袋全麦饼干，开始制作饼皮，再将炼乳、酸奶混合，加入青柠果皮及果汁制成绵绵的奶油馅料。青柠的清香仿佛驱走了头顶上飘浮着的乌云，耐心等待青柠派出炉即可享用这微酸的糕点。甜食，是心情低落时的极大安慰，但微苦的青柠果皮为此甜点增添了层次感。夏天的夜晚，热浪与凉风的交叉，从初见青柠到享用青柠派，我品尝了慢活的清澈。

（青柠派，保鲜期：存放冰箱两天 ，心情转好为止。）

西柚

我对西柚有着非一般的执念。初中时，西柚口味软糖曾经是我上课时打发睡意、解馋的最佳零食。

当然，天然果实的味觉飨宴更是丰富，切开润泽的果皮包，慢慢揭示里头囊着的红色果肉。我以往不爱吃水果表皮和瓤之间的白色衬皮，但父亲常常叮咛我把果肉连衬皮一起吃，能够摄取营养。

有一天，我想尝试制作西柚果冻，把红彤彤的西柚融入菜燕果冻，升级为红宝石。西柚的苦涩晋升为甜蜜的果冻，苦尽甘来，成为人生先苦后甜的励志。

（手工西柚果冻，保质期：无防腐剂 ，乘鲜品尝。）

橘子

大家都爱吃甜的橘，但一袋橘子，好像阿甘的一盒巧克力，你永远不知道你会得到什么。轻轻按了一下橘子，嫩嫩的，看来是果肉饱满、多汁的品种，但猜不出哪个是甜橘，哪个是酸的。炎热的下午，我迫不及待地剥开几个橘子解暑。果皮是盛着甘甜果肉的容器，剥完后的果皮就成了遗留下的碎片，但手留余香。 橙黄色的果皮，一片、一片地掉落——眼看橘子皮渐渐累积成堆，我还是把它收拾一下，风干、储藏多年后成老陈皮，在食材界中又扮演心得角色，成为永恒的甘甜。

（橘子，保质期：成熟后的橘子皮变为老陈皮，生命周期不限。）

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