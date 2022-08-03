在利弊分析的驱使下，我必须选择做一个聪明人，学会以平和心态面对生活中的恶。只有这样，我才能更好的保护自己。

近来，我很容易因为一些小事而产生情绪波动。看到身边一些不公平的现象，我会觉得愤怒。

听到他人惩善扬恶的声音，我感到厌烦。这样一桩桩的小事让我有些厌世：我常幻想，能不能有一天，当我不需要再为生计忧愁，我可以从人海消失，到远方无人的小岛上去过隐士的生活？

后来冷静下来思考一阵后，我觉得这种想法是不健康的。之所以不健康，是因为这种想法本质上与当逃兵无异：想要离开人海，无非是因为没有能力以平和的心态面对人间琐事。因此，在当下的一两年，我所要做的很重要的一件事，就是锻炼出强大的宠辱不惊，安之若素的能力。

可以预见的是，很多人对这种能力嗤之以鼻，认为隐忍是懦夫的表现。前些日子和朋友讨论，我们就在此问题上发生了分歧：若是不公平的事情发生于自己或熟人的身上，在自己能力比较微薄的情况下，究竟是组织力量抗争为上，还是应该隐忍度过？我保守起见，选择了后者，但是朋友很不赞同。他反问我，如果人人都像我这样，故意避开与邪恶的正面交锋，世间还会留存多少的正义与公平？

他说得我很愧疚。我仔细想了想，从小到大，我确实很少做过挺身而出，为正义代言的光荣义举。大多数情况下，我会选择站在远处，默默观察事情的动向。有时，即使受到了邪恶势力的欺压，我也会在内心纠结一小阵后选择默不作声。所以，如果这个世界上还有邪恶力量在为非作歹，就如朋友说的那样，必然少不了我的责任。

但我仍然觉得我的朋友误解了我。我内心深知，自己与很多因为惧怕邪恶，或因觉得事不关己而远观的旁观者不一样。原则上，我很痛恨邪恶的存在，可我必须以理性的力量控制自己的情绪。如果一时冲动，想以当下的一己之力去与完备的邪恶体系抗衡，必然会造成惨痛且不必要的损失。因此，在利弊分析的驱使下，我必须选择做一个聪明人，学会以平和心态面对生活中的恶。只有这样，我才能更好的保护自己。

但故事还远没有结束。很多理性的人认为，能完成以上所述便是人生的终极目标了。毕竟，大多数人连维持平和心态，保护好自己和身边的人都难以做到。可我始终觉得，自己需要在此基础上尝试一些改变：在理性的基础上加一点理想主义的色彩。若有一天，自己的力量足够强大，我愿意牺牲一部分的个人幸福去与系统中的恶抗衡。只是，这一天的到来还需要很久。现在我需要做的，一是培养平和的心态，在心情波动之际保持理性。二是调整好心态，于接踵而至的磨练中沉淀，在困难重重的挑战下寻找机会不断强大自己。做好这两点，剩下的就是始终如一，耐心等待自己改变世界那一天的到来。

作者说：

如果没有缤纷的色彩

只有分明黑白

这样的事情它应该不应该

拿一枝铅笔画一个真理

那是个什么样的字

那是我所不能了解的事