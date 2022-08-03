【留学博客】假如我不能参加毕业典礼

这几周看见许多在本地大学的友人参加线下毕业典礼，大一刚入学时的直属学长姐也已经线上毕业。时光荏苒，我的大学时光也只剩下一年的时间。疫情前，踏入职场前参加庄严的毕业典礼，和同窗及家长拍毕业照是再也正常不过的事。当然，疫情后的“新常态”以及各国防疫政策的不同也意味着我需要开始做出无法参加线下毕业典礼的心理准备。能否返校这件事也就随缘，但至少我可以做的是调整好自己的心态，“做最好的希望，做最坏的准备”。

毕业典礼本身的意义何在？它本质上是一种仪式，标志着大学四年的圆满结束，同时也是一种从大学过渡到职场生涯的过渡仪式，更是许多父母期盼的一天。当然，在最理想的情况下，我们明年都能顺利返校参加线下毕业典礼，一睹校园景色、和大学同窗正式地道别、亲手收拾我的宿舍房间、和父母一起在校园拍照留念……

最近看到两年前毕业的学姐与大学认识的韩国好友一同旅行，在毕业两年后终于实现了她们毕业旅行的小愿望，令我感触良多。诚然，倘若能参加线下毕业典礼必然是大学生涯的完美终结，但即便无法实现这个愿望，其实也不需要过于沮丧。毕业典礼背后的意义是标志着大学生涯的结束，少了这种仪式感固然是小缺憾，但与其沉溺于自怜，不妨以自己独特的方式庆祝这个里程碑。网上看见新加坡的同学到滨海湾拍摄毕业照、马来西亚的同学到吉隆坡独立广场前照相……既然无法返校，那就以本地的名胜古迹为背景，毕竟毕业照就是为了拍照留念，若干年后翻到这些泛黄的照片时仍能回忆起后青春期的那种迷茫惆怅与大学时期的那种无忧无虑。

这几年毕业的学长姐因疫情缘故无法出国游玩，毕业旅行的憧憬似乎化成灰烬。但时隔两年之后，大多数国家的边境重新开放，许多人终于实现了这个愿望，而且还远赴各国和当地的大学同窗一起旅游，新加坡同学到马来西亚、泰国、韩国、意大利等地和当地朋友一起自驾的例子比比皆是。毕业旅行就是以出游的方式为大学生涯划上美满的句点，在正式踏入职场之前和大学朋友潇洒走一回。看见这些学长姐在大学毕业后与疫情期间仍能保持联系，时隔两年后甚至还能一同出行，就见证了他们友谊的牢固。虽然他们至今仍无法返校参加毕业典礼，大学四年似乎结束得非常突兀，但实际上也并没有导致他们的友谊变质。或者较为直白地说，毕业典礼终究只是一种仪式，它既不会让你的友谊升华，也不会导致你的友谊受到打击。虽然它可能会是大学生活的小缺憾，但只要大学四年当中汲取了知识、开阔了眼界、结交了好友、充实了生活，那也就问心无愧，这一点小挫折绝不可能完全抹灭掉大学期间的各种美好回忆。

话说回来，如果我真的无法参加线下毕业典礼，那我目前有个粗略的计划。正式毕业当天先和父母吃一顿饭，感谢他们的养育之恩以及一直以来对我的支持与照料，再者到新加坡著名景点和父母一起拍毕业照。除此之外，还须要特别到武吉士的国家图书馆照相，八楼的英文社科文献与九楼的中文文献是写论文时经常出没的地方。淡淡的书香味、电脑的打字声、夕阳的余晖照映着八楼的长方形书桌……应该算是仪式感满满的毕业典礼了。