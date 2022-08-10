【字食族】聒噪的乌鸦

作者一句话：这么魔幻的情节一定不会在现实里发生，对吧。

乌鸦们沉默了片刻，随后爆发出了一阵阵像是在笑，又像是在哭的呱呱叫声。

又是一天的升旗礼，一只乌鸦站在教学楼屋顶上俯视着底下乌泱泱的人群。在它的注视之下，学生们渐渐地由混沌的一大团变得有序、整齐。国歌、校歌、宣誓，已经是这只乌鸦习以为常的流程，但今天注定是不一样的。学生们之间不断传出窃窃私语，气氛很是沉重。

同学们早上好，今天——劣质的麦克风嗡嗡响着，几乎盖过了校长的声音，一则通告——，关于上周——的事件。

我想很多同学都已经在网络和新闻上看到了——含糊不清的声音继续着——还是想和同学们澄清学校的立场。

——非常严肃看待——感谢那些给予我们反馈的学生和老师们——乌鸦突然感觉嗓子有点痒了，便张开漆黑的鸟喙大叫了一声。我们非常重视——，同学们有很多渠道——直接的渠道，可以沟通——。我相信各位——清楚哪些内容不应该——传播。希望大家——诽谤！学校的名声——我们提供的平台很多——不要轻易使用社交媒体——让我们全校一起前进——渡过难关。相信对学校的——诽谤——伤害到了许多同学，——全校一起前进——不要引起不必要的注意！

首先，当时的课程有关性取向——另外几只乌鸦也跳过来听了，它们张开嘴，叫了几声。非常不幸——辅导员——不当的内容。这群乌鸦发出了此起彼伏的叫声，一声比一声响亮。底下的学生们偷偷地笑了起来，校长抹着汗、硬着头皮继续演讲。不当！非常不当的内容——为辅导员个人观点——不代表校方和教育部的立场！乌鸦们继续嘎嘎地叫着、笑着，衬得可怜的校长更加滑稽了。完全不符合我校包容开明的风气——尊重——多元化！

乌鸦们叫得上气不接下气，声音却丝毫没有减小的迹象。——向大家保证我们——营造宽容和谐的氛围。学生间又传出窸窸窣窣的偷笑声。

——强调尊重，嘎——不论——嘎——不仅是——我们希望提供一个安全的——嘎——环境。在此，我要强调我们团结一心——嘎——重要性。如果——受到歧视——请通知我们——嘎——零容忍。所以让我们以——嘎——同理心——互相

扶持——嘎——我们这位——啊——陈辅导员——啊——，已经被——明确通知——啊——擅自添加的——啊——内容——不当！擅自添加——啊——不当内容——未经过学校允许——啊——不会再进行性教育课程。

乌鸦们沉默了片刻，随后爆发出了一阵阵像是在笑，又像是在哭的呱呱叫声。学生们乌泱泱地站成一片，站在高处向下讲话的校长的身影映在一双双睁大的瞳孔中。他们不明白，为什么连停职调查都没有，为什么学校还认为学生可以在受到歧视的时候信任师长，为什么从未道过歉。乌鸦们就没有这种烦恼，它们叫着、翅膀拍着，气氛十分欢乐。

——尽力确保——不当——不再发生——包容开明的风气——尊重——多元化！校长憋红了脸，如果还有别的问题——啊！——告诉老师们——全校——啊！——一起砥砺前行——他匆匆撂下话筒，向后退了几步但并没有离开，只是盯着脚下的学生。不知过了多久，底下终是响起了稀稀疏疏的零碎掌声，校长松了口气，离开了讲台。下一位老师走上前，开始了下个通告。乌鸦们叫了几嗓子便散了，回到各自的屋顶上，整理自己的羽毛。

这天，太阳渐渐向西移动，乌鸦们正聚集在同个屋顶上为天黑时休息做准备。天台的门传来钥匙转动锁孔的声音。门被哐当一声撞开，几个穿着统一样式蓝色制服的的人带着长棍和喇叭闯了上来，他们挥舞长棍，堵上了耳朵，让喇叭播出刺耳的电流声和警报声，口中说着“有失仪容——风貌——”乌鸦们哗啦啦地飞起，叫声惊惧，一阵风暴似的离开了屋顶。它们掠过宽阔的草地，干净得容不下一点灰尘的操场，整齐笔挺的教学楼，掠过大红色的校徽、平整的水泥路、精美的大门，翅膀掀起一阵风，笔直地飞出了这个校园，这个温暖团结的大家庭。

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