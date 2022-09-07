字食族

谁又能将飞鸟一辈子困在笼中呢？就算那只鸟只有一只脚，它也渴望飞到它坠落的那天为止，纵然那是盲目的。

作者一句话：R，我哋冇得再由头来过。

Happy Together

“有一样嘢我一直冇话俾何宝荣听，其实我不想佢太快好返。他受伤嗰排，系我同佢最开心嘅日子。”*

在狭小的厨房内，春光乍泄，两人轻轻舞了一曲探戈。在这个空间内时间静止，仿佛世界只剩下彼此。额头靠着额头，两人踩着相同的步伐，两具肉身相互依偎，唇与唇相互触碰（以嘴唇揭開／讲不了的遐想）。柔软的舌头、湿热的鼻尖、彼此的气味，欲望的引信被点燃，仿佛透过他者的身体确立了自身的存在。不安分的手爱抚着对方的身体，似乎不想放过探索他每一寸肌肤的机会，仿佛想要将对方吞噬进自己的身体里，确保他永远属于自己，“人们要是没有吃下对方的冲动，就不会走进彼此。”（韩丽珠《人皮刺绣》）。Astor Piazzolla的Finale （Tango Apasionado）有点忧郁哀伤的调调，似乎预言了这段关系不可改变的宿命，最终走向腐烂。

情与欲交织，像尸体腐烂后的蛆虫在享受着腐肉的的气息，既美丽又危险。

香烟

“‘不如由头嚟过啦’，呢句话系何宝荣嘅口头禅。我要承认呢句话对我嚟讲很有杀伤力。我哋喺埋一齐已经好耐，中间亦都有分开过，但系唔知点解，次次听到佢同我讲呢句话，我又会同佢行番埋一齐。 ”*

香烟捆绑了两人，羁绊早已注定。

黎耀辉在车上抽着烟，双手捆着绷带的何宝荣看向他，似乎在渴求什么（是香烟还是黎耀辉的关切？）。阿辉抽了一口后，香烟塞进阿荣的嘴，吸了一口，静静躺在阿辉肩上。他们又“从头来过”了。那一刹那对二人来说代表着什么？永恒吗？还是刹那的烟火？在计程车上，一切似乎回到像从前一样，什么都没发生过。但，过去无法磨灭，它就在那儿，像鬼一样，永远缠着不放，就像香烟刚点燃时的那缕烟一样。但就如教科书所说的，吸烟会上瘾，所以烟鬼永远没办法戒掉那把瘾。

没多久，阿荣康复了，他穿上他的皮革外套，离开像棺材一样的房间。空无一人的房内，阿辉看着不知道从哪买回来的伊瓜苏瀑布小台灯睡去，直到穿着那件皮革外衣的阿荣回来才打断了他的睡眠。“去边嚟啊？”“买烟咯。”隔天，阿辉买了整条香烟，一包包摆在架上和橱柜里，希望能将阿荣捆绑在这个逼仄的空间，他不想让他逃走。但是谁又能将飞鸟一辈子困在笼中呢？就算那只鸟只有一只脚，它也渴望飞到它坠落的那天为止，纵然那是盲目的。那只鸟，发了脾气后，最后还是披上他的皮革外套，飞走了，去买烟。

世界尽头

你知道世界的尽头在哪里吗？

在阿根廷的Ushuaia。

“听人讲嗰度有灯塔嘅，好多失恋嘅人都钟意去嗰边，话将唔开心嘅事留喺嗰边。”*

小张站在世界尽头的那座灯塔顶端，打开了那天在酒吧借给阿辉的录音机，录音机发出若有若无的哭声。但，悲伤真的能被留下吗？不可以。悲伤划开站在船上阿辉的身体，寄居在他的体内，眼睛遮不住一切。

若干年后，有人对着阿辉喊道： “黎耀辉，你还记不记得何宝荣？”阿辉停下脚步，看着那个人，朝着他点了点头，上车。过去从未消失，它只是以不一样的形式留存了下来。

春光泄尽，剩下的只有无尽的孤独和寂寞。或许，对阿辉来说，尽头在伊瓜苏，因为站在瀑布底下的，只有一个人。

*取自王家卫电影《春光乍泄》

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