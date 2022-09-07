花未来钱陷财务危机 年轻人如何脱困

《＠世代》特别企划“e世代金钱观系列”，探讨年轻人积极理财的动力，投资的喜好，消费习惯的新变化，以及面对财务困境时如何求救与自救。

第三期为系列最后一期，探讨时下年轻人消费成瘾、过度借贷等问题。专家针对不同类型的负债者提供应对建议，并提议年轻人制定每月预算表以监控花费。

时下青年常抱持的放飞自我、享受当下的YOLO（you only live once）态度，促使“先买后付”的消费观与“财务独立，提前退休”等观念兴起。然而，花未来钱的消费方式与迅速赚到退休金的过程或许隐藏着负债风险。

年轻人最常面对的债务问题有哪些？若不幸陷入财务危机中，应当怎么脱困？

江佩珊：年轻人 切忌抱着快速获得回报的心态投入资金。（受访者提供）

负债导因多涉生活消费与嗜赌问题

根据新加坡信贷辅导服务（Credit Counselling Singapore，简称CCS）从2018年至今年6月之间的年度数据显示，一般人们负债的三大原因主要包括生活方式、为了负担家计，以及因为家庭收入减少。当中导致35岁及以下的年轻群体负债的首要原因是生活方式，而这显示了年轻人偏向把满足物质生活摆放在消费的最优先考量。

专为受行为成瘾影响如嗜赌问题和消费成瘾的人士提供援助的一望中心执行总监江佩珊指出，根据中心所接触到的35岁及以下案例来看，最常面对且涉及债务问题的三大情况是：足球赌博、与维持优质生活方式相关的强迫型消费（compulsive spending）以及投资失利。

债务辅导机构亚杜兰生命辅导中心公关经理李玉玲透露，向他们求助的年轻群体中最常见的三大因素包括生活方式、赌博以及在经济上支持他人。此外，“先买后付”应用软件的普及化也促使更多20几岁的年轻人涉足这类超前消费模式。

新加坡信贷辅导服务总经理陈慧敏提醒：“虽然许多新加坡人通过抵押贷款来购买政府组屋，但债务也可来自于随意使用信用卡消费。信用卡的每年利率可高达约24%至26%，而这比住房贷款还要高。”

陈慧敏：要处理债务问题的基本法是量入为出。（受访者提供）

个案分享：消费过度积累信用卡债

34岁的T小姐，因长年没付清多张信用卡的欠款而积累多达3万元的债务。她坦言：“我的花费多在旅游与餐饮，过去也因为对信用卡不了解，每月只付信用卡的最低付款额，没料到利息越滚越高，后来约三分之二的工资都用在偿还利息。”此外，由于转换工作领域，薪金减少也加剧财务困境。

T小姐通过新加坡信贷辅导服务的协助，每月定期偿还可应付的信用卡欠款。她说：“要严格限制每日花费不容易，所以制定的预算包括让我偶尔才能吃一餐比较好的。”

她以过来人身份提醒年轻人：“使用信用卡时，花多少就付多少，别拖卡费，也尽量降低信用卡可达到的消费额度上限，避免过度消费。至于正在偿还多张信用卡债的人，建议还清一张信用卡的欠款后，把那笔钱用在还另一张卡上，而不是减少偿还金额。这样可以更快还清所有债务。”

制定债务减免计划

针对已陷入困境的负债者，陈慧敏建议他们与债权人（creditor）接触，或可向相关机构如CCS求助，探讨解决债务问题的方法，如制定债务减免计划，即重新设立还债条款和条件，以能负担得起的金额定期支付债款。

李玉玲说，债务是个人责任，必须由负债者自己承担，但那些有强大社区支持包括伴侣或父母等家人在身边鼓励的负债者，往往比那些独自一人承担问题的案例，能更快克服债务问题。

她也劝告，负债者要主动寻求帮助，否则没有人会知道他们遇到困难。当负债者有了积极求助的心态往往才更愿意倾听专业意见。

给负债者的建议

针对不同类型的负债者，江佩珊给予以下建议：

● 有赌瘾的年轻人：若还未达到经济独立，往往会依赖身边家人帮忙偿还债务，但这是在助长赌博行为，无法遏止问题。应做的是让负债者自己承担后果，并接受适当辅导改善病态赌瘾问题。

● 强迫型消费的年轻人：制定适当财务规划。这可包括借助协助理财的工具如手机应用软件，为日常开销制定预算以及设立消费限制，如网购的次数与金额。此外，厘清哪些消费属于必需品，减少不必要的开销。

● 尝试金融投资的年轻人：避免投机行为，切忌抱着快速获得回报的心态投入资金。充分了解金融产品的性质与风险，而需要时可咨询专业的投资理财顾问。

长年没付清多张信用卡的欠款而积累3万元债务，T小姐后来通过新加坡信贷辅导服务的协助，每月定期偿可应付的信用卡欠 款。（档案示意图）

制定预算 记录收入和支出

李玉玲提议制定一个同时考虑个人收入和支出的计划。她建议：“负债者可在30天内每天记录所有费用，并将费用归入不同消费类别，借此回顾个人收入与支出，看看是否有盈余或赤字。这有助了解金钱被用在哪方面，以及哪个类别的花费最多，包括厘清哪些花费属于必需品或只为满足私欲。”

陈慧敏补充，要处理债务问题的基本法是量入为出。所制定的每月预算表中要列出个人收入、所有必须支出和可自由支配的支出，以及储蓄与投资金额。通过追踪个人花费，以及跟预算做比较来监控花费金额。根据这些数据，再决定如何以及在哪方面能做调整，确保“收入=储蓄／投资+支出”。

受访者也提到个别债务辅导机构会定期举办免费讲座分享财务管理方面的信息，协助了解如何正确处理债务问题，以及可寻求的支援服务管道。

陈慧敏说，处理债务的另一个建议是先预留储蓄或投资金额，并将余额用于生活开支。消费时保持自律，学习怎么做到延迟享乐。

确保分期付款在能力范围

此外，使用信用卡时，密切监控花费，只用在已计划在预算中的物品上。其他贴士还包括：

● 尽可能做到存钱消费，而不是借钱购买想要的物品。如果得借款，确保每月分期付款在能力范围，以便在限期内还款。

● 未还清所有欠款前，避免接受新的贷款，以防止过度借贷。

● 将信用卡严格视为一种支付方式，即收到账单时还清总额，避免同时拥有太多张信用卡。

● 若已积累一些信用卡债，应停止使用信用卡。建议每月尽最大努力，包括利用加班或花红迅速还清欠款，且按时定期付款，以免支付拖欠罚款。

● 为自己预留一笔用于购物、餐饮等消闲活动的预算。如果本月超支，须在接下来的几个月减少这笔消闲费用的支出。