本地绘本作者 画出伤痕缝补人心

以“伤痕”为主题，本地插画家蔡湘湘希望通过图文并茂的绘本关注心理健康议题。她呼吁大家放下防备之心，别再隐藏自己的情绪，逃避内心的软弱与恐惧，而是直面自己最真实的伤痛。

很多人以为，绘本是给小朋友看的书，但随着两年前韩剧《虽然是精神病但没关系》热播，让绘本成为一种治愈成年人的方式。趁10月10日世界心理健康日（World Mental Health Day）来临之际，透过本地插画家蔡湘湘的作品，贴近创作者视角，看她如何运用图文并茂的插画故事温暖人心，缝补心灵。

吁放下防备正视情绪

两年半的疫情为许多人的生活注入了思考与改变，35岁的蔡湘湘选择离开自己打拼了十多年的广告业，辞去艺术总监的职位，去完成心中一直想做的事——出一本插画书。

Liam和Lily是蔡湘湘笔下的男女主人公。（图片由受访者提供）

每幅插画下面配一两句直抒胸臆的文字： 在夜晚把心拿出来缝补破洞，第二天起床继 续面对这个世界——这绝非易事。（图片由受访者提供）

她先是在Instagram开设账号（@meadow.rabbit）分享作品，后集结成绘本，取名“Lily of the Valley”（《山谷中的百合》）。绘本女主角Lily有一种神奇魔法，可以透视人心，看到人们心中的伤痛和脆弱。直到遇到男主角Liam，这是她唯一无法看透的人，酝酿了一段爱情故事，两人在互相取暖中疗伤。

以“伤痕”为主题，蔡湘湘希望通过绘本关注心理健康议题，呼吁人们放下防备，正视情绪。“成年人的世界，心理问题的产生很多时候不一定是经历了大起大落，更多的是一点点堆积起的无力感。社会教会我们坚强，而在坚硬的外壳下，每个人悄悄把情绪藏起来，不敢面对内心的软弱与惧怕，拒绝承认最真实的想法。当这个世界高速运转时，人要不断学习进步跟上世界的步伐，然而在嘈杂匆忙中，很多情绪来不及消化处理，堆积久了，终将爆发。”

情绪的伤疤有爱情的伤害，朋友的背叛，亲人离世后的孤独，或是因逃避产生轻生的念头。每当夜晚来临，蔡湘湘拿起画笔创作，每幅插画下面配一两句直抒胸臆的文字。“那种感觉就像是最单纯地卸下一切防备，去面对内心最真实的伤痛。过程本身也是一种治愈、疗伤。”

她常收到网友留言，看到插画和直戳内心的文字，有种莫名的感动，好像世界的另一端还有个人懂我。也有人因压力大而恐慌发作（panic attack），当下看到插画，一次过从头读到尾，渐渐平静下来。“理解和倾听是我们缺乏的，更多时候大家只想表达自己的观点，给别人上课。其实真正的爱来自平等和接纳，不需要太多大道理，一个会意，一幅画让对方觉得有人懂我就够了。”

将插画印在陶器上。（图片由受访者提供）

蔡湘湘的陶艺作品；她喜欢陶土自然原始的状态。（图片由受访者提供）

纸笔创作保留温度

蔡湘湘的绘本故事，场景设置在苏格拉和爱尔兰，也是她心中的向往，“因为没有很现代化、城市化，可以放慢脚步过生活，也符合娓娓道来的慢节奏，让人可以静下心来读。”男女主人公在图书馆邂逅的桥段，也是有意为之，作为书虫，蔡湘湘觉得自己很多对于人性、情感的洞察和思考都来自聆听和阅读。通过阅读去感知、共情，其中台湾插画家几米对她影响深刻。绘本中白色背景的作品代表女性视角的观察，而黄色背景来自男性视角，敏锐捕捉两性观点，打破了绘本独一叙事的风格。

为了留给读者更多自由空间想象，画中人物没有面部表情，让看者自己去诠释，更有带入感。画的底色多以冷色调为主，像是冰冷的现实，但总能透过一丝鼓励表达关爱，像是一束光照进现实，温暖中带给人力量。在数码作品霸屏的年代，蔡湘湘依旧坚持纸笔创作，以一种最原始的方式保留初心，让读者感受到透过纸背的温度，一下拉近了读者与绘画者的距离，犹如在耳畔喃喃细语。

琢磨如何结合插画与陶艺

插画之外，蔡湘湘最近也开始学习陶艺。她喜欢陶土原始自然的状态，很难预想出成品的样子，每一件都与众不同。陶土在手也仿佛是对日常接触电脑过多的代偿，可以触摸到来自土地的真实质感。做陶时也只有心平气和时才能做，要以一种全神贯注，近乎忘我的状态，让自己沉浸在一段过程中。她一边做一边琢磨，如何把插画跟陶艺结合，“如果可以把插画印在陶艺上，也是很不错嘛，毕竟两种介质都有让人沉静凝思的力量。”