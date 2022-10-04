别再被咖啡店驱赶！盘点本地7个付费自习室

曾是学生的你是否常常蹲点在咖啡馆学习，又是否常常被驱赶？随着本地读书风气越来越盛行，年轻人对于个人空间的需求也逐渐提高。
新加坡就有些自习室供大家租用，学习休息两不误。往下看，zaobao.sg帮你整理了本地7所付费自习室。
1. My Study Place
My Study Place位于裕廊东租屋区，配有无线网络以及配有电源插座的桌子和讨论室，不用担心设备没电。
工作日日卡价格为10新元，周末日卡则为15新元。
- 地址：Jurong East Ave 1, #01-1239 Block 350, Singapore 600350
- 营业时间：周二至周日，9am-9pm
2. Cosy Corner
位于阿裕尼的自习室提供单人工作室，空调、打印机、厕所、零食等等一应既全。
学生价格为3.5新元而成年人价格则多1元。另外还可以带朋友，不会收取额外费用，店家还贴心地提供免费的椅子。
- 地址：244A Geylang Rd, #02-00, Singapore 389303
- 营业时间：周一至周日，9am-10pm
3. Spatial
这个自习室拥有三家分店，店内设备齐全，拥有双屏幕设置及可调节的桌子。除此以外店家还提供现磨咖啡和免费的童年零食。
学生租一个座位为1.9新元每小时，按天数租或者是三人以上的预定价格会更加实惠。这个地方也提供会议室、教室租赁等服务，价格也都在10新元以下。
- 185 Toa Payoh Central #02-342 (Lift E), Singapore 310185
- 营业时间：周一至周日，7am-2am
- 2 Venture Drive #02-06 Vision Exchange, Singapore 608526
- 营业时间：周一至周日，7am-2am
- 1187 Upper Serangoon Road #01-34 The Midtown, Singapore 533971
- 营业时间：周一至周日，7am-12am
4. Cocre8
位于乌节路的自习室，交通便利，拥有开放式的工作环境，其宽敞的桌子非常适合多人进行小组讨论。
售价为一人25新元，需与他人共享办公室。
- 地址：360 Orchard Rd, #08-02 International Building, Singapore 238869
- 营业时间：周一至周五，9am-6pm
5. The Working Capitol
与上面提到的自习室一样，这家自习室所提供的共用办公室也分外适合小组进行讨论、会议等等。环境安静舒适，周围也有很多可以吃饭的地方。
售价为一人20新元，需与他人共享办公室。
- 地址：1 Keong Saik Rd., The Working Capitol, Singapore 089109
- 营业时间：周一至周五，8:30am-6pm
6. Our Space SG
这家给人带来一种沉浸式的体验，由于每个人座位旁边都设有了隔板，此外为了模拟夜间学习氛围，自习室是无声、全黑的。还会提供免费的热水与零食，随时学累了都可以放松一下。售价为每小时7新元。
- 地址：545 Orchard Rd, #03-08, Singapore 238882
- 营业时间：周一至周日，24小时开放
7. Genius Central
这家位于市中心的餐厅也提供自习室的租赁，而且自习室的租赁费用可以兑换餐厅内的食物，价格为每人18新元/4小时。
- 地址：01-01 7-13 Amoy Street Far east square, 04994
- 营业时间：周一至周六，8am-8:30pm，周日，8am-4pm