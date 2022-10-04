别再被咖啡店驱赶！盘点本地7个付费自习室

曾是学生的你是否常常蹲点在咖啡馆学习，又是否常常被驱赶？随着本地读书风气越来越盛行，年轻人对于个人空间的需求也逐渐提高。

新加坡就有些自习室供大家租用，学习休息两不误。往下看，zaobao.sg帮你整理了本地7所付费自习室。

1. My Study Place

（图/My Study Place面簿）。

My Study Place位于裕廊东租屋区，配有无线网络以及配有电源插座的桌子和讨论室，不用担心设备没电。

工作日日卡价格为10新元，周末日卡则为15新元。

地址： Jurong East Ave 1, #01-1239 Block 350, Singapore 600350

营业时间：周二至周日，9am-9pm

2. Cosy Corner

（图/CosyCorner.sg）。

位于阿裕尼的自习室提供单人工作室，空调、打印机、厕所、零食等等一应既全。

学生价格为3.5新元而成年人价格则多1元。另外还可以带朋友，不会收取额外费用，店家还贴心地提供免费的椅子。

地址： 244A Geylang Rd, #02-00, Singapore 389303

营业时间：周一至周日，9am-10pm

3. Spatial

（图/Spatial网站）。

这个自习室拥有三家分店，店内设备齐全，拥有双屏幕设置及可调节的桌子。除此以外店家还提供现磨咖啡和免费的童年零食。

学生租一个座位为1.9新元每小时，按天数租或者是三人以上的预定价格会更加实惠。这个地方也提供会议室、教室租赁等服务，价格也都在10新元以下。

185 Toa Payoh Central #02-342 (Lift E), Singapore 310185

营业时间：周一至周日，7am-2am

2 Venture Drive #02-06 Vision Exchange, Singapore 608526

营业时间：周一至周日，7am-2am

1187 Upper Serangoon Road #01-34 The Midtown, Singapore 533971

营业时间：周一至周日，7am-12am

4. Cocre8

（图/Cocre8网站）。

位于乌节路的自习室，交通便利，拥有开放式的工作环境，其宽敞的桌子非常适合多人进行小组讨论。

售价为一人25新元，需与他人共享办公室。

地址： 360 Orchard Rd, #08-02 International Building, Singapore 238869

营业时间：周一至周五，9am-6pm

5. The Working Capitol

（图/The Working Capitol面簿）。

与上面提到的自习室一样，这家自习室所提供的共用办公室也分外适合小组进行讨论、会议等等。环境安静舒适，周围也有很多可以吃饭的地方。

售价为一人20新元，需与他人共享办公室。

地址： 1 Keong Saik Rd., The Working Capitol, Singapore 089109

营业时间：周一至周五，8:30am-6pm

6. Our Space SG

（图/OurSpaceSg小红书）。

这家给人带来一种沉浸式的体验，由于每个人座位旁边都设有了隔板，此外为了模拟夜间学习氛围，自习室是无声、全黑的。还会提供免费的热水与零食，随时学累了都可以放松一下。售价为每小时7新元。

地址： 545 Orchard Rd, #03-08, Singapore 238882

营业时间：周一至周日，24小时开放

7. Genius Central

（图/Genius Central面簿）。

这家位于市中心的餐厅也提供自习室的租赁，而且自习室的租赁费用可以兑换餐厅内的食物，价格为每人18新元/4小时。