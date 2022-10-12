【取火】一只猫的断头

在朦胧中，我走进昏暗的体育馆。电灯的光死一般的凄白，不停地跳动着，聚在那里。在肃穆的空气中，我低头踱步向那处。我知道：须得面对了。于是我将头抬起，清楚地看见了。

猫的头静静地摆在地上，正对着我，眼睛闭着。它的身体蜷缩在角落，看不清头与身断开的地方，毛发泥泞混杂，身体已经开始腐烂。

空气仿佛凝固住了，没有一点声音。这时地上成滩的血却被不知什么东西悄悄拨出了涟漪，而且愈演愈烈，几乎要变成浪了。

猫的眼睛猝然张开来，死盯着我，然后张口大喊道：“我是生命！我是生命！我要自由！我要自由！”

猫的身体开始扭动、挣扎，以奇诡的方式像人一样站了起来，断头处发出声响：“我是生命！我是生命！我要活着！我要活着！”

我心底似有什么东西想出来，但又被压了下去。是同情，是怜悯么？

我难道还比他们高一等么？

心快速跳动着。我是在从上往下看，却不敢面对那双寂静而疯狂的眼睛，不敢看向那诡异蠕动着的身躯。我唯有低头缄默。

我们在呐喊的回声中对峙着。

血的浪又变回了涟漪，逐渐消散了。它的眼睛逐渐闭合，身体不再动弹。我看向背后一众高高瘦瘦的影，我似乎又变得高大了，打算随之离去，不再关心发生了些什么。最后转头看向它时，它腐烂的身上却又突然流出泥一般的蛆，将它包裹住了。

蛆无声高呼道：“我们也是生命！我们也是生命！”

“自由！我们也要自由！活着！我们也要活着！”

与猫不同，蛆的模样令人作呕。看向它们，我只有恶心。

恶心过后却是突如其来的同情。我也是生命。哪怕形体不同，我们都是生命。

无论是在过去、现在，还是未来，猫和蛆都与死无异，只能发出转念间即被忘却的呐喊。

但我还活着。至少在这一刻，我还活着，还未遗忘，还能刻下些时间难以磨灭的东西。

于是我在生命呐喊的余响中，静默地哀悼着这些死去的生命。在血的浪中，独自离去。