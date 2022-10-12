净滩清垃圾 还海洋一片洁净

地球只有一个，保护生态环境是人类的共同责任，那么我们该如何着手拥抱绿色生活？第七届“零废弃训练营”中获胜的两支队伍，一支队伍通过净滩活动，鼓励人们为保护海洋生态尽己之力；另一支队伍则推广可持续时尚以减少纺织废料。

由推广环保意识的社会企业Secondsguru举办的第七届“零废弃训练营”（Zero Waste Bootcamp）刚在上个月落幕。参与青年分为五个小组队伍执行不同的绿化社会环境的可持续发展项目，而在12周后向来自全国青年理事会、国家环境局与国家图书馆管理局组成的三人评审团发表各自成果。

《＠世代》访问本届训练营中获胜的两支队伍，了解名为“Team Coastal Eddies”的海洋保卫小组和推广可持续时尚以减少纺织废料的“Team Fash-O”团队，如何通过个别项目鼓励人们一起拥抱绿色生活。

净滩用具角落改头换面

三人也为设在三巴旺百盛亲水天地，为公众提供免费借用净滩用具的放置角落改头换面。（卓祾祎／摄）

Team Coastal Eddies成员包括刘学恩（21岁，大学二年级生）、刘学怡（21岁，大学三年级生）和诺哈（Nooha Rashanah，21岁，大学三年级生）。她们的主旨是通过举办净滩活动（beach cleanup）和工作坊鼓励人们为保护海洋生态尽己之力。

此队伍与三巴旺百盛亲水天地合作，为公众提供免费借用净滩用具的放置角落进行一番改头换面。诺哈说，为加强这角落的辨识度，她们在墙上添加告示板。设计纳入百盛亲水天地“护洋行动”的吉祥物海龟“Bobby”和水獭“Ottie”，以及过去净滩活动的照片，鼓励人们参与，也能一眼就了解这角落的用途。刘学恩补充：“我们还重新设计净滩用具的使用说明、安全事项和追踪垃圾收集的告示海报。”

三巴旺百盛亲水天地主管蔡玉凤说：“净滩用具可在三巴旺和东海岸的百盛亲水天地借取，但目前只有三巴旺百盛亲水天地设立放置这些用具的角落，让公众随意借用。若有多于十人的群体想举办类似的净滩团建活动，可提前联系我们做准备。”

蔡玉凤也说，这角落在今年7月底改头换面后，目前使用者人数从去年的不到100人增加到约250到300人。

刘学恩说，至今他们举办了两场净滩活动，以及一场通过划皮艇清理海洋垃圾的活动，从最初捡到60公斤的垃圾到最近一次活动竟破纪录收集到多达227公斤的垃圾。

提供沿海收集的垃圾类型

在净滩活动上所收集到的垃圾会分类处理，让参与者能借此重新思考生活方式，减少或重复利用这些可能被扔到沙滩上或海洋的物品。蔡玉凤说：“这项垃圾分类记录能为研究人员提供数据，分析新加坡沿海收集的垃圾类型，以便进一步管理和教育人们有关这些常见垃圾，希望减少本地的垃圾数量。”

Team Fash-O成员（左起）林淑馨、叶佩仪、邱伟心和艾芳娜，连同教导修补衣物的Muta.wear负责人Adel和secondsguru创办人之一Lara和艾芳娜的母亲合影。（受访者提供）

在每次的净滩活动后，三人还会举办工作坊，提高参与者对海洋垃圾有害影响的认识。刘学怡说：“我们让活动参与者填写反馈表格，而当中有好些人提到在活动后会更有意识减少使用一次性塑料，尽可能自带瓶子和环保袋出门。”

诺哈透露，由于她们通过社交媒体平台与响应绿化活动的义工组织以及海洋保兴趣小组取得联系，也连同过去净滩活动的参与者建立WhatsApp通讯群组，希望借此管道鼓励人们定期积极参与这类净滩活动。同时，由刘学怡管理的社交媒体Instagram账号@coastaleddiess，也以图文并茂的手绘帖文推广保护海洋生态的信息。

鼓励修补衣物减少丢弃品

本届训练营的另一组优胜队Team Fash-O是由林淑馨（25岁，可持续发展分析师）、邱伟心（31岁，可持续发展伙伴关系经理）、艾芳娜（Irfana Ikbal，35岁，中学教师），以及叶佩仪（32岁，食物科学家）组成。为鼓励人们减少丢弃衣物，她们与非营利组织Fashion Revolution Singapore合作，推出针对初学者的修补衣物数码指导手册，让人们可上网tinyurl.com/fash-o-digitalguide免费浏览。

开始项目前，她们先做了试卷调查。林淑馨说：“从104人的回复，我们了解到指导手册应包括的内容与应针对具有消费能力的成年群体。”

此外，接受调查者透露偏好视频教学和参与实体工作坊学习修补缝纫的技巧，因此数码指导手册里加入网络视频教学的链接，而她们也举办两场社区工作坊分享这些知识。

叶佩仪坦言，第一次的工作坊反应不算热络，报名者人数不到十人，其中还有些临时没参加，但这为她们的学习和实践奠定基础；第二次的活动通过国家图书馆、Secondsguru与换衣平台Swapaholic的社交媒体做活动宣传，也开放让人们现场参与。

修补衣物工作坊的参与者学习到的技能包括如何修复损坏的拉链。（受访者提供）

修复拉链没想象中费时费力

邱伟心说：“参与第二次活动的17人以年长群体居多。由于工作坊属小型活动，这使我们跟参与者有更多机会交流与相互学习。有些参与者透露，他们发现修复拉链并不像想象中那样费时费力。”

另外，身为领导学校环保工作的老师，艾芳娜正致力将这类工作坊纳入校园活动中。她说：“提前让学生接触修补衣物的技能有助培养对可持续时尚的意识，在未来做出有利环境的明智时尚选择。这类活动也能推广到其他学校，对师生的时尚相关消费行为产生积极影响。”