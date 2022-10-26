七月底，我和她的影子告了别。

一、

她是在什么时候消失的，其实我也说不清楚。

或许是在片刻的分离时，又或许是在欢快的打闹中。更或许是在月色沉沉的夜晚，在转辗反侧之际。

无论事发何时，当阳光侵入双眼，她便已经不复存在。

二、

消失是一件自然的事，正如死亡，正如诞生。

影子的消失更是如此。

每一盏灯的点燃，都会有成千上万的影子离去，无论年龄，无论老幼，无论尊卑。

于是我们来不及告别，来不及珍惜。

我将手机关至静音，将她的消息藏入海底。

三、

意识到影子的消失，是在一个午后。

我们穿梭于嘈杂的人群，她依旧高调快乐，依旧生动有趣。街道一如既往的宽阔，树木仍得体从容。

可日光倾泻，一切的影子被驱赶，所有的假象被剥开。

于是只剩下白光，圣洁而赤裸的白光。

她记不起幼时的倔强和坚信，记不起友谊的开端，记不起我最初珍爱她的理由。

正如我跟不上她的故事，看不明白她的旦角，理解不了一切的喜怒哀乐。

于是我沉默，任凭我的影子徘徊哭泣。

四、

有些友谊深刻至骨。

我们的肉体感知着对方的存在，像动物一般凭着直觉亲近。

可影子消失了，假象也消失了。

她或许是飞鸟，但我没有了追随的理由。她或许是花朵，但我没有了栖息的信心。

我将她的回忆埋至地底，不再有翻开的契机。

终、

我将举起刀，用无色的鲜血祭奠你。

我将丢下我自己，用永恒的哀悼纪念你。

我将扼杀你，用仅有的回忆珍惜你。