在我外公的医院外面，有着一家小馄饨店。小的时候，每次放假回到老家，我都会起个大早送外公去上班，和他一起吃这家的小馄饨。我第一次到这家馄饨店的时候，一大锅馄饨刚好煮完开锅。快要零度的冬天，那雾气伴随着馄饨的香味扑面而来，那个画面让当时小小的我记到现在。这家店很简单，四张长桌子和八张长椅子，在那木头桌子上摆满了瓶瓶罐罐。小辣椒、葱花、香菜、醋、酱油，反正你要的配料他都有。

小店的门口还放着一个躺椅。躺椅上坐着一位老婆婆，手里揣着热水袋，一声接着一声在那里吆喝客人。

“陆医生，这是你家外孙女啊，可爱的嘞！”老婆婆从躺椅上起来，拉起了我的手，跛着脚往店里走。

“两碗小馄饨，一碗大的，一碗小的。”

没过一会儿，两碗冒着白烟的小馄饨就端了过来。我看了看我碗里的小馄饨，像零星白点在热汤中沉浮。我再看了看外公的碗，里面的小馄饨一个挨着一个，白白胖胖，快要溢出来了。我拿起勺子，舀起了一个小馄饨塞入嘴中。鲜嫩的肉和饨皮的滑溜感合在一起，使小小的我无比的满足。我内心暗暗下定决定，总有一天我要吃得比外公多。

那年我8岁，外公63岁，我吃了八个馄饨，外公吃了18个。

时隔五年，出国之后第一次回到老家，我拉着外公嚷着要去吃小馄饨，我相信这一次，我一定能比外公吃的多。到了店门口，还是那熟悉的四张桌子，门口的老婆婆还是老样子在躺椅上，只不过头发比上次见到白了许多。老婆婆看到我，一下子就认了出来，她脸上的笑容仍旧没变，招呼着我们进店。

“婆婆，这次来两份大碗的馄饨！”我说出这句话的时候还带着点骄傲。

“不用了，还是一碗大的，一碗小的。”

“外公，我可以吃一碗大的了！“

“我知道，外公吃小碗的。”外公笑了笑，摸了摸我的头。

这一次我确实吃的比外公多了。

熟悉的地方，熟悉的味道，还是那一碗大一碗小，岁月好像留下了什么痕迹，但又没那么明显。

那年我13岁，外公68岁，我吃了18个馄饨，外公吃了八个。

随着长大，生活开始越来越忙，因为各种各样的原因，很久都没回老家了。

在我18岁的这一年，高考结束后，终于腾出了时间回去一趟。

我走到了那家熟悉的馄饨店前，那躺椅还在那，只不过躺椅上的老婆婆不知道去哪了。

“哟，小姑娘终于回来啦！”店内走出来了位阿姨，她是这家店的大厨，也是老婆婆的女儿。

我笑着点了点头，走进了店里。

“阿姨，来一碗馄饨，大的。”我看了看这家店，真的是一点都没变。

“阿姨，婆婆呢？”我从进店开始，我就试图寻找她的身影。

“她啊，两年前走了，病逝的。小姑娘，你要是再晚来一个星期你可就吃不到我这的小馄饨了，下个星期我们就搬走了，为了孩子，去城里打拼咯。”阿姨端上来一碟小菜送给我，拍了拍我的肩膀，就继续忙乎去了。

小馄饨店还是没变，碗里的馄饨还是一样的好吃，可是时间还是无情地刻上了属于他的印迹。年龄的增长，忙碌起来的生活，时间过得飞快，不留痕迹。但当我们停下来，仔细看看，就会发现岁月的无情。他早在你没留意的时候带走了，改变了很多的东西。美好的回忆像是一床棉被，时间久了，缝的线都快掉了，颜色剥落。但是拿出来，在阳光下晒晒，盖的时候还是会感到无比的温暖。时间过得好快，快到有些事只能回忆了。

这一年我18岁，外公73岁。我一个人在那家店，吃完了最后一碗小馄饨。