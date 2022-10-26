大学生从粤海清庙梁雕工艺 探索对潮州文化的继承

受外婆影响，爱上潮州文化，在新加坡国立大学攻读历史的陈冠帆研究粤海清庙完成论文，让更多人看到了粤海清庙及潮州文化的价值，因此获得了义安公司的杰出奖学金。他认为构建自己的身份认同非常重要，潮州工匠来了新加坡后融合了其他文化和民族的工艺特色，创造了新加坡的潮州工艺，也丰富了新加坡潮州人的文化。

10月21日下午三点，下了一场暴雨，让粤海清庙色彩丰富的雕梁画栋显得有些暗沉，但寺庙的访客并没有因此断绝。雨势刚小一点，就有两个青春靓丽的女孩携手走进殿中，听工作人员细细讲解了如何拜月老求姻缘最灵验后，便捧着一炷香开始虔诚地跪拜祈求。

然而，在年轻人中，粤海清庙并不仅仅作为“最灵验的月老庙”而存在。陈冠帆（24岁）就是被潮州文化所吸引，为了探索潮州的梁雕艺术而走进粤海清庙。

激发大家对潮州文化的兴趣

“我和外婆的关系很好，她经常和我聊她在中国的故事，她是如何来新加坡的，早期的新加坡是什么样子。这种视角有趣而独特，十分吸引我。因为她只跟我说潮州话，我也得学着说。我就和她一起用潮州话聊天，看潮州戏，渐渐地，我也爱上了潮州文化。”在外婆的影响下，陈冠帆开始尝试承担保护和发扬潮州遗产的社会责任，想让更多人了解潮州文化，激发大家对潮州文化的兴趣。

陈冠帆现就读于新加坡国立大学，攻读历史，并辅修东南亚研究和艺术史。去年有一门课堂作业需要写一篇研究论文，出于对潮州文化的兴趣，他选择了粤海清庙作为研究对象。“我认为粤海清庙对新加坡来说意义非凡。”

粤海清庙，俗称老爷宫，是新加坡潮州人的第一座庙，新加坡最古老的道教庙宇之一，亦是本地潮州人最早的聚会及议事场所，由义安公司管理。陈冠帆认为粤海清庙的独一无二之处在于“别的寺庙都是供奉一神或一个主神，而粤海清庙则延续了左右两宫连接的格局，右是天后宫，主要供奉天后圣母；左是上帝宫，主要供奉玄天上帝。”

坐落在新加坡中央商业区的粤海清庙，在熙熙攘攘的都市生活中，是一种独特的存在。它的建筑艺术和周围钢筋水泥的高楼形成了鲜明的对比，嵌瓷工艺和木雕艺术尤其出色，也成为了陈冠帆的研究核心。

一般古庙只在屋脊和垂脊处添加嵌瓷，而粤海清庙的屋脊、垂脊和屋面、壁饰到处都是嵌瓷的人物、亭台、花草与动物造型。其中体积较大人物造型有120个，体积较小人物造型也有上百个，每个人物表情都不一样；亭台楼阁有20多座；屋脊上还有四条造型精美的腾龙，全部以嵌瓷工艺完成。

粤海清庙殿中左右两侧梁上龙呈现出不一样的造型，是“对场作”的杰作。（关俊威／摄影）

传统工艺正在消逝

粤海清庙上帝宫正殿金光焕然，但仔细一看，左右梁雕龙的造型并不一样。在接受采访时，陈冠帆给记者特别讲解了这种有趣的现象——“对场作”，也就是将建筑以中轴线分成左右（或前后）两边，让两批不同工匠比拼才艺，展现各自风格，因此设计出来的花款虽不相同，但风格和谐，相映成趣。

“然而现在很难找到这样出色的工匠了，在新建的寺庙中很难再有这样惊艳的艺术感受，粤海清庙所展示的这些传统工艺正在消逝。”陈冠帆感慨道。

陈冠帆从艺术审美的角度分析了粤海清庙中的潮州工艺，揭示了它们对潮州文化的继承，对华族传统和东方神学的发扬，以及对形成新加坡独特文化氛围的贡献。他完成了这篇出色的论文，让更多人看到了粤海清庙以及潮州文化的价值，也因此获得了义安公司的杰出奖学金。

陈冠帆说：“对于像我这样的年轻人来说，粤海清庙这种古建筑是非常重要的文化空间。它们提醒我们，我们的祖先来自中国，来自潮州，构建着我们的身份认同。”

构建身份认同重要

陈冠帆认为构建自己的身份认同非常重要，它帮助我们更好地了解自己。“当你不确定自己的身份时，很难与人分享你要传达的东西。在了解世界之前，你需要先了解你自己。你需要知道你是谁，你来自哪里，你如何看待这个世界，有了自己的立足点后才能够影响别人。”

“但身份认同也并不固定，它是流动的。比如虽然同是潮州艺术，潮州工匠来了新加坡后又融合了很多其他文化和民族的工艺特色。在这里我们创造了新加坡的潮州工艺，我们也成为了新加坡的潮州人。我们带给了新加坡一些新的东西，一些充满活力的东西，一些我们独有的东西。”

粤海清庙的画栋雕梁也在潮州工匠们的手里变得立体，成为了文化、艺术、美学和历史，“这是我们生活的开端，也是我们生活的升华。”

在了解世界之前，你需要先了解你自己。你需要知道你是谁，你来自哪里，你如何看待这个世界，有了自己的立足点后才能够影响别人。——陈冠帆