青年迎向新时代 为亚洲经济崛起做准备

疫后首次到亚细安参加实体交流、学习和对话会，本地青年为亚洲经济崛起做好准备，培养世界观，迎接新时代的挑战。

28岁勇闯柬埔寨创业 本地青年走出舒适圈

王俊勇（右一）鼓励本地青年把握优势与机遇，积极前往亚细安其他成员国发展。（全国青年理事会提供）

32岁的本地青年王俊勇四年前来到柬埔寨金边，为自己的社会企业进行推广活动，就在机缘巧合下遇到国际学校合伙人，促成了他出国创业的机遇。

目前，他与当地人合伙设立的ISS国际学校（ISS International Academy）规模越来越大，成功在当地的教育界闯出名堂。现在，学校聘有35名员工，一半是当地人，其余的老师来自英国、南非、菲律宾、中国和马来西亚。学生则有100多人，95%是当地小孩。学生从18个月的幼儿园到小六，今年8月起也开始设有中一班。

今年，在亚细安社会文化共同体框架下，柬埔寨教育、青年及体育部联合亚细安秘书处，并在韩国政府的支持下，共同推展的首届“亚细安青年对话会”（ASEAN Youth Dialogue）7月25日至26日在柬埔寨暹粒举行，王俊勇正是新加坡领队。

他在对话会上与各国青年分享了在柬埔寨的创业经历，并鼓励本地青年到海外发展，无论是去学习，甚至是创业和生活，勇敢地追逐和实现自己的梦想。

出席这次对话会的本地代表团包括王俊勇在内共有五名成员，还有文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及全国青年理事会行政总裁蔡大卫。

对话会结束后，他在社交媒体上看到柬埔寨代表来新加坡旅游时，本地代表招待他们。他对此很是赞赏，认为这样的交流正显示了对话会帮助区域青年建立友谊的桥梁，从而让他们扩大联络网。

其实，王俊勇早在20岁时就曾担任亚细安青年论坛对话会文莱代表团在本地的联络员，他自此开始积极参与全国青年理事会的国际事务小组交流活动。

王俊勇（左三）与本地青年共赴在柬埔寨举办的首届亚细安青年对话会。（全国青年理事会提供）

王俊勇曾在2012年以义工的身份初到柬埔寨，但这些年在那里创业，他看到了柬埔寨的迅速发展。

2018年当地已可以用手机电召私家车。疫情爆发后，他在今年初重回当地国际学校时，惊见当地连网上订餐和外送食物等电子商务也都发展起来了。

他说：“新加坡的优势是双语教育，新加坡在柬埔寨更是一个品牌，国人应好好运用，搭上这趟经济列车。”

若是有意到那里去创业，王俊勇指出，柬埔寨的一大优势是容易申请商业执照，200至300美元的月薪就可以请到员工，成本相对较低。

他提醒，国人在寻找合作伙伴前，可以在当地寻求“新加坡柬埔寨俱乐部”（Singapore Cambodia Club）和新加坡企业发展局的协助，如审查准合伙人的背景，以便顺利与海外企业接轨。

对于新加坡人的所谓归属感，王俊勇认为，去到柬埔寨才知道归属感不是口号，其实是根深蒂固、早已深入新加坡人的血液。他说，新加坡教育让大家学到很多东西，也给青年营造很多到区域等国学习和交流，甚至创业的机会，应加以把握。他鼓励年轻国人，不要只当旅客和义工，也不要带着既定的印象前往他国，要入乡随俗并和当地人深入交流，如海绵般地吸收和学习他国的优点。

服务学习之旅 开展世界观

李明光（18岁）是淡马锡理工学院社会科学系老年学的第一年学生，也是今年9月26日至10月7日的“青年远征计划”（Youth Expedition Project）柬埔寨暹粒服务性学习之行的领队。此行共有34名淡马锡理工学院的学生参与。

青年远征计划是新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）推出的服务性学习，旨在于通过关怀送暖等服务性活动，建立和塑造本地青年人的信心和韧性。

作为此行的学生领队，李明光说，聆听和协调是必备的条件，他们参与的服务包括给当地幼儿至小六学生准备学习资料，同时也需在两周内包装和送出食物与衣服礼包给1000多名当地受益人。

李明光（左一）在室外为当地学生授课。（全国青年理事会提供）

他说，青年远征计划是回馈社会的善举，也是学习之旅。通过服务启动学习，扩展学生的思维，让参与者获益良多。对他来说，每日分享反省感受、送礼包前的致辞准备和因为大雨影响的包裹时间等，都需要分秒必争。此行也让他认识到群策群力、携手回馈社会，是本地青年学子所需的推动力。

他有感而发地说：“独自行善远不及群体的行动力量，服务性学习不是孤单的旅程。”

作为兼职钢琴老师的李明光乐意将此行的体验与更多的同学分享，鼓励更多大专学府参与青年远征计划，也相信明年3月理工学院的青年远征计划会吸引更多学生前往。

越南浸濡九天 交流学习收获大

梁纮粸是新跃社科大学（SUSS）商科系第三年的学生，今年9月的越南短期浸濡之旅，扩大了他的视野。

这是疫情以来，新跃社科大学的首个海外学习之旅，学校在9月11日至20日期间派出23名学生前往越南胡志明市，与当地社会与人文科学大学（University of Social Sciences and Humanities，Vietnam National University Ho Chi Minh City）的13名大学生进行交流与学习。

由全国青年理事会推出的“亚洲就绪青年计划”（Asia-Ready Exposure Programme，简称AEP），旨在于为本地青年提供更多前往亚细安、中国和印度的短期学习与交流机会，加深对本区域的了解，扩大他们的接触面，继而加强自身的竞争力，为亚洲经济崛起做准备。

梁纮粸说：“当地大学对国际事务有浓厚兴趣的学生是我们的东道主。这次的学习范围包括到大学课堂听当地教授分享越南的文化、历史和宗教。我相信，如果以游客身份到越南，是难以深入了解他们的历史与文化背景的。”

通过与当地人交流，本地学子收获了别具一格的浸濡体验。（全国青年理事会提供）

他印象最为深刻的是当地人民的适应能力、包容和韧性。

他建议本地青年抱持开放的心态到越南学习和交流。以当地交通为例，他说，在繁忙时段，当地交通也是顺畅的，而不似我国那样拥堵。

“当地交通忙中有序。我们也会听到交通工具发出的喇叭声响，但他们不是急躁，而是一种‘警惕’，提醒其他交通使用者他准备转换方向或切换车道，其他公路使用者，会很自然划分成一个车道、让车子穿行。”

此行也让他认识到，我国青年在完整的教育体系下，学术表现越来越出色，但独立性有待加强。他举例，很多当地学生18、19岁就要离乡背井前往大城市上大学，这种独立性格令他刮目相看。

“对生长在新加坡的学子来说，才18岁就要到一个陌生的城市上大学，换成是我也会害怕。”

此行也让他发现当地青年勇于表达的特点；在他来说，勇于表达有助促进沟通和了解。

梁纮粸说：“我希望本地高等学府能继续推行这个有意义的亚洲就绪青年计划，让更多青年学子获益。”

全国青年理事会 带领青年开拓国际视野

让青年提升自我、实现梦想还不够，需要赋予本地青年，让他们获得与区域建立友谊和联络网的机会。

正因如此，新加坡全国青年理事会积极推行各项活动与计划，包括亚细安青年对话会、青年远征计划和亚洲就绪青年计划等，就旨在通过海外交流体验，增强本地青年对区域文化的了解，帮助他们扩大视野，从而提高竞争力，做好准备踏上亚洲经济列车。

今年，全国青年理事会已通过亚洲就绪青年计划和青年远征计划，将近800名青年带出国门，与其他亚细安成员国携手前进，打造更具韧性的社区精神。

欲参与更多全国青年理事会推出的为本地青年增进国际视野的项目，请上网https://go.gov.sg/nycintlopencall报名。

【本文由全国青年理事会与新加坡携手前进运动呈献】