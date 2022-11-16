【校果】与艺术撞个满怀 ——华侨中学（高中部）语特学习之旅

“等考完试我们来一场艺术之旅，大家意下如何？”老师的话音刚落，刷刷流动的笔顿时停了下来，学生似雨后春笋般抬起头来，眼睛亮得像看见了莫奈的《日出·印象》。艺术之光果然能够驱散所有的阴霾，特别是对后疫情时代，整日与书本为伍的学生来说。

华中语特师生合影留念。（沈奕涵摄）

10月14日下午，我们乘着大巴向国家美术馆出发，留下一路的欢欣。本次参观的是著名画家吴冠中的画展。吴冠中的作品完美结合了国画的写意形式和西方的抽象主义，开拓了独特新裁的中式美学。在大家眼里，中国水墨画常是浓墨淡墨染画卷，但在他的画作里，黑白间却生出些许翠绿和樱红来，瞧着十分清新可人，直让大家感叹画家的别具匠心。

吴冠中“游于艺”展览馆的入口处。（沈奕涵摄）

吴冠中水墨画。（沈奕涵摄）

当然，此次观展中，不是所有学生都对绘画有着浓厚的兴趣，但奇怪的是，大家都不约而同地从画家的水墨画中看出了江南的杏花微雨，望见了西北的胡马依风，感受到了画家正是用他的画在守望祖国山水及故乡家园。或许这就是艺术的魅力——使感情成为可见的事物!

同样的，我们观看的另一位本地画家作品展也践行了艺术的真谛。蔡明智（Chua Mia Tee)是一位出生在中国的新加坡艺术家，以捕捉1950年代和1960年代新加坡和马来亚的社会和政治状况的写实油画著称。

蔡明智的画作。（沈奕涵摄）

张刘坤同学(17岁)不由感叹:“蔡明智作品还是使我看到了一个时代的缩影。比如《红头巾》，画家把主人公脸上的疲倦与无力感传达了出来，让我清晰地了解到当时的社会境况。”我相信艺术家并不是一个人在创造作品，他眼中必有万千世界，心中必有芸芸众生，他用画笔记录着一辈人的苦难梦想，反映着一个国家的荣辱盛衰。

当然，美术馆的藏品远不止这些，不少学生在观展结束后选择留下观赏其他作品，细细拾起那一颗颗艺术明珠，它们以独有的方式搅动万物心池，使学生泛起联想与感怀的涟漪。愿语特学子常以思想者的姿态，静伫于艺术品前，感受人文魅力。