休息区

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来自 / 联合早报

文 /
应泽宜

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

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作者一句话：休息区从不是我们的目的地，但下次旅行的时候，请试着仔细地观察它。

每个匆匆路过的旅客，每个它空等的小时都将它填满，让它发出空荡荡的回音。

我的父母酷爱自驾游。托他们的福，我去过的休息区可能比我去过的景点还要多。全中国的加油站、休息区大概都一个样，也许全世界的休息区都是一个样，只不过加州的休息区小卖部里卖的啤酒是不同的牌子，且所有的商品都标着英文。休息区里的灯光从来只有疲倦这一个选项，有个牌子或者灯板标着它的名字，并且有几步台阶和一道塑料帘子，冷一点的地方，帘子是厚重的、军绿色的棉。

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