作者一句话：请看到这世上独一无二的你。

我却总想着贾宝玉含石头出生，面相的事我不懂，我只相信这粒痣也是一块石，便垂眉顺眼地接下赞誉，争作一个天选的乖小孩。

我一直有一粒眉间痣，长在右眉的眉头处，抬眼也望不到。这颗痣被镜子反射，存在在别人的描述中，我的指腹能直接感受它的凸起。爸爸说，他原来在一模一样的位置也有粒大小一致的痣，黑棕色，很大，大到要做手术割掉。我想象不出有痣的爸爸是什么样子，那颗痣曾经独立于五官之外，标记爸爸的不平凡。