我甘愿为你淋雨

订户

来自 / 联合早报

文 /
郭毅杰

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

2022年10月29日第20届台湾同志游行。（作者提供）
2022年10月29日第20届台湾同志游行。（作者提供）

字体大小:

他不曾熟读桑塔格，不过台上歌手简要说明，客观的疾病（爱之病）由社会隐喻化成主观的偏见与批判（与同志群体挂钩），使少数者被更加边缘化。

他终其一生为了赴往台北的这一天，当然这也或许指向任何地方的任何时间点。他在岛国上生活的22年间，台湾同志已游行台北街头不下19遍。今年的这一天还未至，他窝在床里隔幕睁望赤道的他们跳起深不可测的探戈，隐约听闻西门红楼的他们唱着革命情志的高歌。那一晚是否下过雨，他不知晓。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

下午察：《十问》防疫的背后

北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

高盛：中国或明年4月前结束动态清零
4

【马国大选】国家元首委任安华出任首相
5

又有人上当 订清洁服务 被骗走逾2万元

更多精彩内容