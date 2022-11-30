他不曾熟读桑塔格，不过台上歌手简要说明，客观的疾病（爱之病）由社会隐喻化成主观的偏见与批判（与同志群体挂钩），使少数者被更加边缘化。

他终其一生为了赴往台北的这一天，当然这也或许指向任何地方的任何时间点。他在岛国上生活的22年间，台湾同志已游行台北街头不下19遍。今年的这一天还未至，他窝在床里隔幕睁望赤道的他们跳起深不可测的探戈，隐约听闻西门红楼的他们唱着革命情志的高歌。那一晚是否下过雨，他不知晓。