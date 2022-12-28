【校果】逾330青年议当下 动荡时代稳中求进

2022年10月7日，第四届通商中国青年论坛（Business China Youth Forum）在新加坡滨海湾金沙会议展览中心举行。

今年论坛的主题是：“动荡中的先行者：引领亚细安和中国稳中求进”。此论坛旨在为亚细安地区与中国的青年提供一个交流平台，探讨与青年息息相关的热点议题，促进他们对新加坡、中国和亚细安相关领域最新发展的了解。活动以线上及线下两种形式同步进行，吸引了逾330名青年参加。

我国青年如何求同存异

近年来，国际政治变动、通货膨胀加速、俄乌战争爆发等事件，使整个世界处于动荡不安的状态。故此，筹委会从众多热点话题中甄选了三个课题，重点探讨青年在这样的时代背景下可扮演的角色，希望借此激发青年们的反思，从而为新的发展趋势带来的机遇与挑战做好准备。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达在致开幕词时说，与中国相比，我国的青年若想在日新月异的时代中脱颖而出，就必须勇于发掘并展现自己的与众不同，才能一直保持竞争力。徐芳达说：“如果我们和他们（中国人）的能力与水平一样，那他们能从我们身上收获的就微乎其微……我想鼓励我们的青年们：你可以思考一下，你和中国青年之间要如何‘求同存异’，才能在与他们互动时既提供价值，又从中获益？”

在第四届通商中国青年论坛上，交通部兼财政部高级政务部长徐芳达致开幕词。（通商中国提供）

元宇宙的机遇和发展趋势

青年论坛的第一场讨论从投资、艺术及技术等角度探讨了元宇宙的机遇和未来的发展趋势。InterOpera私人有限公司的业务发展主管梁启泰指出，建立在区块链（blockchain）技术上的第三代互联网时代将改变传统的金融与资本市场的运作方式，让大家更简易地从中受益，创造惠普金融（financial inclusion）体系。

艺途公益基金创始人苗世明则分享道，艺术作为连接人与人之间的桥梁，在新科技的助力下将能促进社会多群体的沟通。青年要懂得善用第三代互联网所创造的机会，顺应时代潮流，把握时机，找准自我定位，从而实现自身价值。

对实现环境永续发展态度积极

在第二场讨论会的预热环节中，现场调查结果显示，62%的与会者对青年推动环境永续发展的能力抱持信心。对此，中新天津投资开发有限公司副总裁陈军瀚认为，尽管青年们的态度普遍积极，但如何将环境永续发展作为一项目标持续发展下去，仍是挑战。

Green Collective联合创始人马亚·星（Mayur Singh）认为，青年们是攻克以上挑战的关键。这与Gush公司的联合创始人梁凯壹的想法不谋而合。他认为，青年有着前所未有的机遇，任何青年都可以利用新媒体发表并传播自己的声音，引起当局重视，从而展现自身影响力。

新加坡理工学院一年级学生Haripriya Venkatesan在会后受访时说，这场主题讨论会让她意识到青年在环保问题上也可有所作为。在今后的生活中，她会选择购买以环保材料包装的产品，并尽量减少使用塑料制品，用实际行动为环保尽一分力。

科技是粮食安全问题重要助力

由论坛合作伙伴“亚细安领航员”（The Young SEAkers）主导的第三场讨论会旨在从青年角度探讨如何善用科技以提升粮食安全。

近年，因中产阶级的膨胀和城镇化的推行，全球粮食的需求也随之激增；但粮食供给链却因为疫情、战争和全球暖化等因素而遭到不断的破坏，粮食安全问题日益成为迫在眉睫的难题。在此大背景下，农业科技不断取得重大突破并迅速产业化。

在谈及农业科技（AgriTech）的运用可如何帮助缓解粮食安全问题时，青年创业者Fisheroo的联合创始人兼首席执行官蔡宇祥以新蛋白质（alternative proteins）为例分析道，运用农业科技生产食物需要更少的资源、更短的生产时间且能减少生产时排放的污染源。

嘉宾们也与青年们讨论了如何更大程度上接受食品创新，并呼吁大家对替代类食物保持开放态度。