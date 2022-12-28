【校果】开启绿色之旅 师生骑乐无穷

2022年11月中旬，华侨中学（高中部）举办一个以“绿色生活”（Sustainability Living）为主题的骑行活动，吸引了高一课程辅助活动的学生领袖踊跃报名。为了确保活动的顺利进行，老师在出发前几天，特地为参加者讲解“2030年新加坡绿色发展蓝图”（Singapore Green Plan 2030）及组织活动的意义。

启程前先来张合照，留下灿烂的笑颜。(黄佩诗摄）

11月17日，30多名师生如约而至，准时在裕廊湖畔花园集合。检查完安全事项后，大家便兴致勃勃地开始这趟期待已久的户外教育行程。首先是就近到花园里，与著名网红树“孤树”（The Lone Tree）合影。它看起来像是真的树，其实是用钢制原料制作而成，既环保又奇特。之后沿着脚踏车道前进，初升的朝阳照在明亮如镜的湖面，清脆悦耳的禽鸟啁啾环绕四周，令人心旷神怡。很快地，一行人便驶离湖区，来到高楼林立的裕廊东。作为岛国中西部的动脉，只见人群像潮水般从四面八方涌来，精神抖擞地迎接崭新的一天。

湖畔花园的“孤树”把枝桠伸向辽阔的蓝天，极具静穆美。（唐小迪摄）

接着，脚踏车队朝着采石场进发。那里环境优美，没有城市的喧嚣，传入耳际的是潺潺的流水声。不一会儿，便抵达历史悠久的武吉知马火车站。这段当年火车行驶的原始道路完整地保留了昔日的风貌，访客除了能感受厚重的历史氛围，也能充分享受热带丛林丰沛的绿意。在和煦的日光下骑行，不久便来到两旁排满老旧店铺的汤申路上段。这里是本地美食地图上不容忽视的一块，朴实无华的食肆，熙来攘往的饕客，让人留下深刻的印象。

相信这次骑行的快乐记忆会比武吉知马的火车铁轨长。（曾贝芬摄）

随着脚踏车道的延伸，师生们先后来到贝雅士蓄水池上段（Upper Peirce Reservoir）和实里达蓄水池上段（Upper Seletar Reservoir)。眼前美丽幽静的水库让大家不禁停车驻足，拍照留念。一路上，林木夹道，树叶拂动，原来是可爱的野生动物，如猴子、松鼠、翠鸟等在枝头欢快地跳跃。

迎面扑来的凉风使疲惫的骑士有了坚持下去的动力，再往前是乌鲁三巴旺公园连道。由于那天是星期四，四下里没有什么人，相当寂静。欣赏着路旁的花草树木，穿行于花丛间的蜻蜓、蝴蝶和蜜蜂，脚下努力地蹬着，终于在下午2时许抵达兀兰，结束了长达44公里的骑行之旅。

弦乐团主席刘加恩（17岁）是参加者之一，她在受访时说：“大半天的骑行对体力的要求相当高，所幸累了我们就互相打气，这有效地增进彼此的感情和友谊，培养团队的凝聚力。更难得的是这趟出行让我对新加坡的自然环境有更深一层的了解，发现在现代繁华忙碌的城市生活中，其实还有很多可供国人松懈身心的绿色空间，这是非常美好的体验。”