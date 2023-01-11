【校果】踏出舒适圈 学生领袖走入社区与路人物物交换

淡马锡领袖对决（Temasek Leadership Showdown）是淡马锡初级学院的学生理事会为了培育年轻领袖而举办的一场比赛，每年都会吸引来自全国不同学校的中小学生参与。它的宗旨是给中小学学生领袖提供一个磨炼、发挥领导能力的机会。这场对决让他们能够接触到更多志同道合的学生领袖，互相学习和交流，同时也给予他们踏出校园到各个社区进行大型比赛的机会。2022年，淡马锡领袖对决在11月16和17日举行，一共吸引了来自17所小学和15所中学的学生领袖，让他们通过一系列好玩又有新意的活动提升领导能力。

用回形针与路人物物交换

在众多活动中，最具特色的活动之一是“红色回形针”比赛。比赛的特殊之处在于让学生们走出校园，到马林百列、勿洛中和淡滨尼西三个社区展开活动。在这场比拼开始之前，原本是按学校分组的学生领袖们被打乱，分成12人一组的小队，每一个小队从主办方得到一枚红色的回形针。他们要做的便是到指定地区，用红色回形针与路人进行物品交换，而最终物品价值最高，实用性最强的队伍获胜。这个活动的灵感来源于加拿大博主凯尔·麦克唐纳（Kyle MacDonald）用一枚红色回形针，物物交换得到了一套双层公寓的故事，初衷是让学生领袖们踏出舒适区，与公众和组员交流，从而表现模范领导五项实践中的“挑战过程”。

不少学生指导员都指出学生领袖们勇于尝试，淡初的游戏指导员白秉正也说：“我其实挺吃惊的，有一些看起来很害羞的孩子甚至自发地走出他们的舒适区去帮助自己的团队。今年的中小学参赛者都令我印象深刻。”这场比赛的确困难，因为在少数愿意交换物品的路人中，还要由学生领袖们判断他们物品的价值和实用性，以决定是否应该交换。

裕廊西中学的学生领袖薛静仪说：“过程有点压力，因为我们不得不与陌生人交易。我们不确定他们会跟我们交换什么，也必须当场做出决定。”最后，每一队都换到了“战利品”，而获胜的队伍换到了一瓶价值70元的洗面乳。

“11/12危机”

活动的筹备工作是由学生委会里的16名学生领袖和三名负责老师联合完成的。他们从6月底就开始准备，在游戏指导员和学生指导员都确定之后，于11月初有过一次排练。由于活动过去两年都是以线上模式进行，所以即使有前两年的方案作为对照，也因为模式不同而没有太大帮助。

此外，在11月12日的排练时，组委会也遇到了一个难以预测的问题——天气。根据预定计划，学生领袖们会在活动的第一天去不同的邻里找游戏地点，完成游戏从而获得积分。但在排练当天，组委会刚带领学生指导员出发前往各自地点，天空就下起了大雨。因为多数活动地点都在户外，像积木这种木制道具不能摆放在被雨淋湿的地上。因此在排练当天，学生指导员不仅被雨淋湿，就连游戏也没玩到。由于距离活动只剩下四天的时间，组委会把这称作“11/12危机”，当天晚上就召集了学生指导员一起开会来讨论解决方案。第二天，他们一致决定将比赛改为校内的破冰游戏，危机才得以解除。

幕后筹备工作极其复杂，活动的成功离不开学生委员的细心和周到。（淡初资讯通信学会提供）

淡马锡领袖对决或走入历史

这项比赛2017年开始举办，2022年是第六年举办。疫情的暴发导致前两年的比赛都必须以线上模式进行，今年终于能恢复为线下举行。由于校舍将于2024年翻新，学生和老师们2023年年底将会忙着把教材、设备搬到临时校舍，所以比赛在2023年会暂停一年。至于比赛在2024年后会不会如期举行并不确定，因此这场淡马锡领袖对决可能是最后一场，或会走进历史。