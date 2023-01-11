两年轻企业家授招 创业从了解市场需求开始

两名参与Sandbox Somerset青年创业节的年轻企业家，接受《＠世代》采访，从科技与艺术领域，分享初创公司面对的挑战，以及如何吸引创投资金。了解市场需求很重要，尤其是竞争激烈与技术发展迅速的科技业。

新人创业要怎么起步？《＠世代》采访在去年底参与由全国青年理事会、创意零售空间和活动管理公司Invade联办的Sandbox Somerset青年创业节之创投项目的年轻企业家——手机应用软件NextBlock联合创办人张毅杨（39岁）与手工家居器皿品牌Chokmah创办人林艺思（Joyce Orallo Lim，36岁）。两人以过来人的身份分别分享在科技与艺术领域初创公司所面对的挑战，让年轻企业家借鉴。

参与创投项目 要做到言简意赅

毕业自新加坡国立大学电脑工程系以及辅修创业投资的张毅杨，参与过不少创投项目。他解释：“创投活动主要分为两类。一种是不同组织机构合办的活动，如我们所参与的Sandbox Somerset青年创业节的项目，通过企业方案的分享，试图寻获创业补助金；另一种是私人企业开办的加速计划（accelerator programmes），专为起步公司提供创业指导与优化商业模式等援助。”

手机应用软件NextBlock联合创办人张毅杨说，青年企业家的优势就在于年轻，没有养家等负担，在发展项目的过程中应放胆尝试。（萧紫薇摄）

张毅杨提醒年轻企业家：“在创投活动上切忌滔滔不绝，尤其是涉及技术相关内容。要提醒自己做到言简意赅，让投资方容易理解与产生共鸣。”

以使用环保复合材料Jesmonite手工制作家居器皿的Chokmah创办人林艺思则指出，手工艺品如同一般商品要考虑盈利。在参与创投项目寻找投资者时，不能单凭创新点子与热忱，以实际数据来展现业务潜力更为重要。

创业难在商业模式运营

张毅杨认为，以科技类公司来说，最难的部分不是在建造创新科技方面，而是在商业模式的运营。他说：“手机应用软件的挑战在于不断吸引新用户下载使用，以及持续提供人们想看到的内容，留住现有用户。”

科技业的发展日新月异，要测试市场的反应就得分秒必争。张毅杨举例，要知道营销宣传是否奏效，可以每周做小规模的测试，若发现方法不对便能立刻开始另一测试，在最短时间内找出有效的宣传策略。

谈到接下来一年初创企业可能面对的挑战，张毅杨说：“由于经济不景气，投资者会趋向保守态度，而初创公司在融资方面会较困难。因此了解市场需求很重要，在竞争环境激烈与技术发展迅速的科技业更是如此。”

简单来说，了解市场需求包括发掘日常生活中可能面对的问题，并提供解决方案。以NextBlock为例，张毅杨留意到人们通过社交网站如脸书群组和通讯应用Telegram组织团购活动，但其中存在用户身份认证与个人隐私的问题，因此NextBlock以协助用户与获得身份认证的邻居建立联系网络为特点，让用户拥有额外的安全设定保障，跟街坊邻居相互分享社区信息，以及安排团购或做买卖交易等。

Sandbox Somerset青年创业节提供本地企业家交流与互动的平台。图为Chokmah创办人林艺思（右二）与司仪（左一）和另外两名企业家分享创业经验。（林艺思提供）

参与各类手作活动 启发创意灵感

自2021年12月在福南商场开设结合零售与手作工作坊的体验式商店的林艺思透露，在Chokmah创立初期，因开设实体店的租金昂贵，也由于碰到疫情的人数限制等问题，促使她采用流动零售摊位，同时跟咖啡馆合作以共用空间模式开办小型工作坊。她说：“在创业道路上经常要跳脱常规思维解决问题。手工艺品业者不妨多参与各类手作活动，有助于启发创意灵感。”

林艺思建议，青年企业家萌生创业点子时，可以向就读的大专学府求助，如她曾就读的拉萨尔艺术学院会让学生在校内办跳蚤市集活动，售卖各类物品。她说：“对资金有限的青年企业家，跳蚤市集摊位能作为起点，了解大众对产品的接受度。此外，手工艺领域的企业家也能通过官方平台如国家艺术理事会寻求支援。”

企业家应尽早建立 个人社交网络

对比自己过去开始创业的时期与现今青年企业家所处的环境，张毅杨指出：“如今，青年企业家的融资渠道更宽广，也有更多组织与私人企业为起步公司提供创业咨询。”

他也说：“青年企业家的优势就在于年轻，没有养家等负担。不要害怕失败，在发展项目的过程中应放胆尝试。”

另外，张毅杨和林艺思呼吁年轻企业家尽早建立个人社交网络。张毅杨建议，职场社交平台领英（LinkedIn）是其中一个媒介，同时积极参与企业相关活动，结识不同行业的企业家，吸取他人的经验与相互学习。他认为最好的创意点子往往是在非正式场合的交谈中激发出来的。

林艺思平日则通过关注社交媒体账号如@invade.co了解可参与的各类文创活动。她说，多参与社交活动，请教他人有关从商的意见，或可带来新观点，为业务发展打开新途径。