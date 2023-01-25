【校果】久违的线下春节庆典 华中师生迎丰年

2023年1月20日，华侨中学校园内一片鼓乐喧天，热热闹闹地举办了以“豐”（即“丰”正体字）为主题的农历新年庆典。“豐”字形似田里的庄稼，象征丰收，同时它也神似兔子长长的耳朵，不仅应景，亦增添节日的欢乐氛围。随着与疫情共存新常态的到来，国人的生活逐渐回归正轨，接下来的一年里，我们定能如擅长奔跑的兔子般，一往直前，再攀新高。

大型庆典由华乐团的一曲《金蛇狂舞》奏响，一开始就将年味烘托了出来。接下来体现阳刚之美的舞狮和武术表演把喜庆的气息炒得更加浓厚，同时它们也是传统文化的一种延续，让学生对华族文化有更深一层的了解。

寓意吉祥的醒狮一出场，瞬间就把全场的气氛推向高潮。（田翕然摄）

华中舞蹈团此次将华族传统秧歌舞与国风电子音乐结合，两者相得益彰，充满创新与张力。舞者们手执红扇，一颦一笑皆生动。那被高高扔起的红扇，在空中打了个圈儿，又稳稳地落入手中，仿佛在告诉我们，在新的一年要勇敢地放飞梦想，也祈愿在不远的未来能接住成功的果实。

舞蹈学会的扇舞动作典雅流畅，充分表现舞者的轻盈飘逸，柔和秀美。（沈奕涵摄）

十几名家长舞龙迎兔年

家长会也准备了别出心裁的节目——舞龙。舞龙非常考验团队协作精神，十几名家长手执长竿，将流光溢彩的祥龙举起，并让龙身随着强劲的动作翻腾起来。可想而知，他们一定为此次表演付出了很多的时间与精力，里头寄托着父母亲对新年的愿景：孩子龙马精神，步步高升，前途似锦。

家长会用心准备的舞龙，表演雄壮优美，极具声势。（田翕然摄）

庆典在财神爷分发糖果中结束后，新春市集的义卖活动开始了。只见不同课程辅助活动社团以及学生组织的社区服务小组各自支起摊子，售卖贴纸、书签、布包、玩偶和手写书法等。这一筹款活动不仅促进了学生之间的凝聚力，还让他们领会饮水思源、回馈社会的意义。

高二学生宋子璇（18岁）受访时说：“我们的社区服务小组是关于女性卫生权益的，借着这次机会展开募捐。义卖品中，较为特别的是可供女性在生理期间使用的暖手玩偶，还有符合新春主题的欢喜茶，手工书写的古风书签，都颇受师生欢迎。很感谢大家的支持，能让我们用这笔善款去帮助有需要的人。”

今年的庆典是久违了的线下活动，全校齐聚一堂分享新年的喜悦。金敏赫（18岁）说：“这是我这几年来参加过新年氛围最浓厚的一次庆祝会。很开心能与朋友们穿上华族传统服装，一起团聚，共同祝愿，相信癸卯年将是满怀希望、突飞猛进的一年！”