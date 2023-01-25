【校果】疫后首个线下开放日 裕驱再迎人潮

2023年是裕廊先驱初级学院自疫情以来第一次恢复线下开放日。

这一天的早上9时，学生会的成员与老师们便准备好迎接中四毕业生与家长们，并为他们送上学校精心准备的“见面礼”，其中包含印有学院风光的文件夹与活动宣传单，甚至还有连在手机上的小风扇，让学生和家长感受到裕驱初院的热情。

除了有学生会成员带领访客参观学院的硬件设施之外，学院还布置了不同展摊，向访客展现学院的“软件”——各个学科的介绍、科目组合、课程辅助活动与各类学生培养项目。在这些展摊中，设在礼堂里的学科介绍与科目组合展摊是中四毕业生和家长们最感兴趣的。

学生与家长在“高等教育”展摊前了解相关资讯。（裕驱记者学会提供）

要说哪些展摊最特别，那一定是裕驱初院的华文与马来文语文特选课程的展摊了！裕驱初院是新加坡唯一一所同时开办华文与马来文语文特选课程的初院，因此引起许多访客的兴趣。

两个语特的展摊布置地十分精美，活动介绍、学生成就、毕业生感言等一应俱全，图文并茂，前来咨询的学生和家长还可以领取语特的相关出版物。此外，语特老师们热情而细致的讲解以及语特生“现身说法”，以自身的经历为访客们解答疑惑，让语特的展摊前熙熙攘攘，热闹非常。

带领大家跳群舞

除了展摊，文艺与体育表演是让中四毕业生对校园活力有直观感受，最快也是最直接的方式。来自马来文化社、铜管乐队、华乐团、舞蹈社、跆拳道社的学生在中庭广场进行了两轮表演，访客纷纷驻足欣赏。不仅如此，学生会还在表演的最后带领大家跳群舞，在大家的欢呼声和掌声中，将气氛炒到最热。

参与校园开放日活动的高二生戴立阳受访时说：“校园开放日能让我深入地了解到中四毕业生的一些疑虑，也让我能结合自己升学的经验，为他们提供有价值的信息。在初院我们只会经历一次开放日，能够为访客服务，展现学院的风采，感到十分自豪，所以我很珍惜这次的机会。”

日影西斜，最后以一张有着校长、老师、高二生和访客的大合照为裕驱初院2023年的开放日画上了一个完美的句号。