【校果】学生与客工欢庆国际客工日

配合2022年12月18日国际客工日，人力部属下保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）与高等学府学生举办了校外大型活动，邀请客工参与，促进交流与互动。

首次由两所高等学府举办的文化遗产之旅（Cultural and Heritage Trail）于2022年12月4日举行，由八名德明政府中学生带领客工参观富有马来文化历史的芽笼士乃，透过介绍本地美食、服装、童年玩具，让客工认识本地文化与历史。

客工参与活动时，学生在旁讲解，并和他们交流。德明政府中学（高中部）学生陈靖霓说，通过这次的活动希望能让客工发现他们的家乡与新加坡之间有文化相似的地方，鼓励他们与本地人互动。

来新数月的建筑客工Jobayer Hossain（22岁）对学生分享老一辈的玩具感到兴趣，他从中认识到Five Stones（五石子）和Gasing（陀螺）游戏。

德明政府中学生陈靖霓（第二排左五）与同学和客工一起参观芽笼士乃，透过介绍本地美食、服装和童年玩具等，让客工认识本地文化历史。（人力部提供）

另一个项目Project Concord，则由五名来自本地不同高等学府的学生于2022年10月设立，旨在提升跨族交流，通过分享客工的故事，解除大家对客工的刻板印象。

项目核心成员之一、国家初级学院学生陈子阳说，小时候曾听亲戚说客工没礼貌、粗鲁，但他们与客工一起踢足球赛，发现那些负面的刻板印象并不正确。

Project Concord的学生义工与客工一起到麦士威小贩中心了解本地多元种族的美食，也与他们一起到访不同市区景点，如国家美术馆、维多利亚剧院等。

Project Concord成员和客工到访本地景点，学生义工许净圆（后排右三）首次与客工互动。（颜子宁摄）

策划挑战项目让客工参与

三名南洋理工大学联合国学生协会（NTU United Nations Students Association）学生则策划“惊险大挑战”的项目，让客工了解他们对本地和社区的贡献。南大三年级学生Anushka Jindal说：“与其像往年一样主办工作坊，我们想以不一样，较有趣的方式与客工交流。”

“惊险大挑战”以游戏方式测试客工对小印度的了解，学生描述小印度某些景点特色，客工须带学生找到所描述的地点。

参与活动的客工Karubbiah Dheantayudhapani（42岁）说：“我在新加坡居住了22年，这是我第一次参加学生办的活动。挑战在于要找到指定的地方。”

南大联合国学生协会为客工举办游戏“惊险大挑战”，策划人分别是Sofea（后排左一）、Khushi（后排左三）以及Anushka（后排左四）。（陈心媛摄）

来新工作15年，参与ACE之友（Friends of ACE，简称FACE）一年多的义工关志敏（39岁）说，他起初来新加坡时与本地人有语言隔阂，但随着时间久了，已适应了这里的文化。相信客工面对的问题也一样，人们应该给予他们时间适应，并多与客工相处，增进彼此之间的了解。

配合国际客工日，超过600名客工和居民出席12月10日下午在白桥民众俱乐部举办的嘉年华会。嘉年华会由人力部属下保障、关怀与接触小组与摩绵—经禧基层组织、救世军、济危联盟、南洋理工大学五个学生社团等联办。

嘉年华会上，来自励仁高级中学的六名学生代表，通过井字棋（Tic-tac-toe）游戏方式让客工了解本地常识。南大生的摊位则是让客工制作友谊手链。

Myat Thin Kyu Aung（20岁，南大一年级）说：“我们希望活动可以带给客工欢乐之余，也让他们有更多机会亲自参与其中。”

（作者是联合学生通讯员）