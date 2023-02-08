【校果】国大中文系“大制作”新年团拜 寻回久违年味

大年初六，国大中文系同学会举办了一场新年团拜，主题为“玉兔迎春春入户，金乌报喜喜临门”，吸引了约70位教授、校友和同学们参与，中文系的大家庭终于能齐聚一堂，空气中洋溢着浓浓的春节氛围。这是中文系时隔三年后的首次实体团拜，因而大家都极为珍惜此次难得的团圆机会，同学会策划组在年底假期中也费尽心思筹备，这次团拜堪称“大制作”，希望给大家带来非一般的体验！团拜以嘉年华的形式举行，围绕着中央舞台设有各个小摊位，让参与者能玩游戏赢奖品。

团拜早上10时开始，在这美好的早晨，随着贺年歌曲的播放，老师和同学们鱼贯入场，见面时互相祝福彼此，有的还趁着这个机会叙旧，天南地北地畅聊起来。司仪们都穿上了传统服装，为团拜拉开序幕。开场的致辞环节中，许齐雄副教授表示很高兴看到一些退休老师的出席，并介绍和欢迎他们的莅临。过去几年在疫情雾霾的笼罩下，许齐雄副教授认为最重要的，就是学会感恩。“在这变化多端的三年里，从网课到局部网课，到恢复全面实体教学，并非易事。感谢系里老师们的努力，行政和图书馆同事的支持！”

时隔几年，中文系的大家庭终于能齐聚一堂，空气洋溢着浓浓的春节氛围。（陈敏怡摄）

致辞后，团拜节目如火如荼地展开了。中文系同学会精心制作了短视频，主题为“寻找年味儿”。1月中旬，同学会的执委们特地到牛车水一趟，捕捉那里的风景、装饰、年货市场热闹的气氛。除了到牛车水拍摄，执委们还进行了圆桌讨论，聊聊他们过去几年是怎么过年的，新年的意义是什么，今年首个开放以后的新年，他们准备做些什么活动。视频以Vlog的形式呈现，富有知识性又充满趣味，再加上同学会剪辑师的妙手，将背景音乐和抓人眼球的特效融合得天衣无缝，其中不少的梗也逗得大家开怀大笑。

视觉与听觉的飨宴

往年中文系的团拜中，相声都是不可或缺的节目。这次，同学会决定给大家一个惊喜，换换口味，来首快板绕口令。国大相声社的陈明希老师，以三寸不烂之舌带来了快板《玲珑塔》。只见经验丰富的他熟练地挥舞和敲击着手中的醒目，跟着节奏一字不漏地念出，博得了满堂掌声！

国大相声社的陈明希老师，以三寸不烂之舌为大家带来了一首快板《玲珑塔》。（陈敏怡摄）

接着，同学会的秘书，大三的李欣融为大家献唱偶像周杰伦的爆火中国风歌曲《红颜如霜》。李欣融上台时打趣地说，自己是大家的“老朋友”，往年都有参与表演，不过当时是预录演唱视频，线上播放。随着伴奏声响起，她悦耳动情的吟唱，给火热的庆典增添一丝柔情的色彩，最后还在副歌部分进行饶舌改编，获得一致好评。现场表演总能传递演唱者的情感起伏，给予观众最直观和深切的体验。

李欣融悦耳动情的吟唱，给火热的庆典增添一丝柔情的色彩。（陈敏怡摄）

表演结束后，到了大家活动身子的时候，进行第一场游戏：“灵机一动，大开脑洞”！参与者三人一组，两组PK，通过看表情包和图像，猜出与新年有关的成语，或是新年相关物品。师生们共同组团，打成一片，合作无间！看表情包打成语的环节，“数码原生代”的同学们都比较得心应手，有些送分题如“兔”飞猛进、前“兔”似锦，他们在一秒内就喊出答案。不过，还是有一道题目难倒了他们。代表“大吉大利”的表情包，第一个表情包显示出一只大象，但参与者万万没想到这里的“大象”是代表“大”这个字，直到司仪揭晓谜底，大家才恍然大悟！难度递增，到了“看图猜新年物品”，有些题目涉及中文系课程里学到的国际音标（IPA），看到这些题目时，同学们都会心一笑。

第二个游戏是“你划我猜”，类似传统字谜游戏（Charades）。参与者两人一组通过向观众比划，试图让他们猜出一个与新年相关的词语，如：财神爷、拜年、吃火锅、舞狮等。参与者刚上台时还有些拘谨，但一旦放下腼腆投入游戏中，尴尬便迅速在笑声中消融。在比划过程中，无意间做出的滑稽手势，带来了许多欢笑！除了考验参与者与观众的默契，这些新年词汇也让大家沉浸在浓浓的年味中，眼角眉梢都添了喜庆。

3D打印小兔子当礼物

接近团拜尾声，大家最引颈期盼的，莫过于抽奖环节，一直都是每年最能调动观众情绪的一档传统节目。今年是期待已久的线下版，在紧张的气氛中，观众们的心随着获奖者的名字而浮动。不少老师都中奖，为新的一年博取好彩头；连同学会成员都获奖，也算是对筹备活动的小小犒劳。虽然只是小礼品，得奖的同学们依然很尽兴，欢呼着领取奖品并合影留念。

自由活动时间中，同学们能到不同的摊位玩游戏。此次设有两个摊位，分别为套圈和书法摊位。套圈的小游戏吸引了许多学生们，只要眼明手准丢中，便能将套中的礼品收入囊中，像是零食、饮料等。同学会还特别定制了可爱的3D打印小兔子作为外加礼品，祝福同学们兔年行大运。书法摊位前，爱好书法的老师和同学们使用现场准备好的笔墨，尽情挥毫，写下对新年的美好愿望。有同学写下“福”字时，发挥创意画上可爱的兔子，给兔年寄予最深切的展望和期许。这些非典型春联象征着，虽然春节的形式会在历史长河中不断变化，其精神内核却始终如一。

正当大家都玩得不亦乐乎时，热腾腾的美味自助餐和鱼生送到了！老师和同学们聚在圆桌前捞鱼生，边捞边喊出祝福语，但愿新年风生水起！过后，大家一起享用丰盛的自助餐，边吃边聊，空气中洋溢着满满的祝福与温馨。

老师和同学们三五成群地聚在圆桌前捞鱼生，一边捞一边喊出祝福语，空气里洋溢着满满的祝福与温馨。（陈敏怡摄）

参与团拜的曾昭程助理教授说：“时隔三年，在疫情趋缓的当下，我很高兴再次参加中文系同学会主办的实体新年团拜。线上相聚到底无法复制人与人之间面对面互动的亲切与温暖。能和同学、同事，以及系里退休的前辈齐聚一堂观赏节目和聚餐，实在是一件很有意义的事。”

李佳凝（中文系大三生）说：“由于看到中文系社交媒体上发的往年线下团拜照，我在刚入大学时，就开始期待中文系团拜了，但没想到一耽搁就是三年。今年的团拜上和各位老师同学既是'相识'也是'重逢'了！很感谢中文系同学会细心又有创意的活动组织，无论是游戏还是表演都非常抓人眼球！我也感受到了国大中文系很强的凝聚力！”

这次的司仪派出了同学会的两位“小将”，禹鹏和王妍柔，他们是首次搭档。别看他们年纪轻轻，能说会道的他们，之前可是累积了不少主持经验。大二的禹鹏说：“这是我疫情后第一次做线下的司仪，与我去年虎年春节在线上做司仪的体验，还是有很大的差别，特别是这次要背稿子。挑战就在于熟练度，我和妍柔稿子背得不多，时不时还需要偷瞄一眼提词卡。”

中学时期就有主持经验的王妍柔（中文系大一生）说：“今年是新年团拜三年后第一次在线下举办，也是三年后我再次当上新年活动的司仪。感谢这次机会让我重新感受到校园的热闹及新年和乐融融的氛围。大家摘下口罩的笑脸，让我相信这个活动办得值得，也是我们明年会办得更好的动力！”

被问道主持活动最大的挑战，她认为在于随机应变。“有时流程会改，有时观众比较安静，这些时候稿子都是不够的，还要看情况调节。之前给自己定的目标就是不怯场，说话清楚，保持微笑，我觉得我已经做得不错了！”

在一片欢声笑语、谈笑风生中，疫情以来的第一次线下新年团拜圆满落下帷幕。能够近距离接触彼此，现场观看演出，感受活动气氛，老师和同学们可谓乘兴而至，尽兴而归。疫情的阴霾已经逐渐散去，师生们对明年的团拜也更加期待了！

司仪们携手合作让团拜现场气氛热络，大家喜迎兔年。（陈敏怡摄）

（作者是联合学生通讯员）