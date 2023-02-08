【校果】400师生齐聚一堂吃团圆饭

农历新年是阖家团圆的日子，家家户户会在新年期间团聚庆祝，而华侨中学寄宿学校的大家庭也不例外。1月31日晚间，华中寄宿学校的学生组织了一次大规模的“团圆饭”。当晚将近400名师生齐聚一堂，一起包饺子、吃火锅、看表演，共庆新年。

华侨中学学生、此次活动的工委傅科善（17岁）说：“希望每一位华族子弟都能够享受这个新年，也借此机会让其他族群的学生对华族文化建立更深的了解。”

寄宿生们和他们的宿管老师一起欢呼“干杯”，享受美好时光。（周文靖摄）

华中寄宿学校住着来自七所不同学校的学子，其中有许多来自中国、马来西亚、印度尼西亚等国家的外国留学生。虽然今年的防疫措施有所放宽，依旧有许多留学生仍因为种种原因，无法回国与家人一起过年。

来自中国的安德逊实龙岗初级学院学生徐亦麟（18岁）今年无法回国与家人团聚，只能留在本地过年。她受访时说，这次庆祝活动很有过年的气氛，而且她家有过年包馄饨的习俗，这次和同学们一起包饺子让她感到十分温馨。

庆祝晚宴的30多名筹办工委和表演者，都是自告奋勇报名的寄宿生。他们自去年12月开始便精心筹划，进行了多次彩排，就是为了让大家留下一段美好回忆。

表演内容丰富多样

今年学生准备的表演内容丰富多样，从传统武术到流行乐曲都有所涉及，还有学生上台表演了一段空竹，引来满堂喝彩。除此之外，筹备工委也准备了一些小礼物，由财神爷现场抽取幸运学生上台领奖。

由老师扮演的财神爷进行幸运抽奖，学生高兴地上台领取礼包。（周文靖摄）

由于台上的表演者都是相熟的同学，因此学生们在观看表演时都褪去了平日的拘谨。活动进行时经常有人大声叫好，以表达对表演者的支持。哪怕有些表演在专业度上有待提升，可却没有任何一个节目出现冷场的情况。比起节目是否专业，大家更重视的是一起享受这段开心的时光。在晚宴结束后，也有学生意犹未尽，决定接着去寄宿学校内的多功能厅唱歌。

校长们现场为学生们提笔书写新年祝福。（周文靖摄）

华侨中学学生方亦可（18岁）说：“今天上台表演的有很多都是认识的朋友，而且这次活动玩得很开心，令人放松。希望来年可以再次举办类似的活动。”

（作者是联合学生通讯员）