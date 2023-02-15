【校果】华侨中学双文化营 打开学生眼界了解中国经济

三年的疫情阻断了华侨中学双文化学生一年一度的“中国浸濡”行程，为了弥补这一缺失的环节，2022年11月28日至30日，修读双文化课程的学生参加了学校主办的三天“双文化营”活动。本次双文化营让同学们身在新加坡也能管中窥豹，了解在新加坡的中国企业的发展与创新情况，同时与中国广东省玉岩中学的学生们进行合作学习，还聆听了相关专家的讲座，可说是收获满满。

感受中资企业创新文化

双文化营的第一天，同学们分别参观了中国冶金科工集团在新加坡的企业与中国银行新加坡分部。

“冶金”与“智能家居”本是两个完全不同的领域，但参观了中冶集团旗下位于实龙岗的M.SPACO概念性住房与家居展览，让同学们切身体会了中冶集团在5G时代下的创新思维，也深入了解了中冶集团的历史以及其企业理念与文化。科技感十足并带着趣味的概念房完美符合同学们对未来的想象，令他们大饱眼福，纷纷表示：“这实在是太酷了。”

新加坡项目总负责人谭先生向同学们透露说：“选择在新加坡开展试点的理由，是因其独特的环境有助于集团在亚细安地区扩大市场。”他的话彰显出新加坡市场在现今全球经济中的独特优势，让同学们对我国的市场有了更加深刻的体悟。

参观中国银行的同学则来到了位于金融区的中国银行分行大厦中新金融博览馆。在这里，他们了解到了中国银行的发展史、新加坡的银行行业以及中新两国在近年来所开展的金融合作项目等，让大家收获颇丰。李懿瑶（17岁）说：“参观展览真是一场别开生面的体验，让我对中国银行这家企业有了更清晰的认知。在接待员深入浅出的讲解中，我们更是学到了金融行业之外的外交知识，真是不虚此行！”

华侨中学双文化学生参观中国银行分行大厦的中新金融博览馆。（李婕摄）

中新学生合作学习 撞击出思维火花

此外，这次双文化营的一大亮点就是华中和广州玉岩中学的合作学习——专题视频合作。在文化营开营之前，两校同学以小组形式进行线上合作，同学们围绕“中新两国的创新与发展”进行选题，题材多元，见解新颖，其中一个小组围绕两国生态园林建设制作视频，制作过程中大家分享和讨论彼此的观点和看法，迸发出思维火花。这些视频在文化营上播放，令双方同学们大开眼界。最重要的是，同学们合作时不仅仅谈“公事”，也分享了彼此的课外活动、兴趣爱好等，不用多说，我们的交流更深入，也交了新朋友！

在双文化营的最后一天，同学们迎来了重头戏——“双文化论坛”，论坛主题为“创新与发展”。学校邀请了各个领域的专业人士给我校同学做现场演讲，远在广州的同学也在线上聆听讲座。

南洋理工大学、南洋科技创业中心创业能力发展部的傅晓方老师做主题演讲。（朱海荣摄）

演讲嘉宾包括来自南洋理工大学、南洋科技创业中心创业能力发展部的傅晓方老师，以及中国华南理工大学微电子学院的易翔教授。傅晓方老师的演讲主题是“后疫情时代新中关系背景下的创新与发展”。她探讨了中新两国多年以来的合作关系，并分析了几个重点领域，如数码经济等在中国持续发展中扮演的角色。易翔教授的线上演讲则聚焦科技领域，他的演讲主题是“集精微，成广大——关于芯片的简介”，他深入地介绍了芯片制造工艺以及芯片的重要性，最后他展望未来几年芯片的创新潜能。

随后，两位演讲嘉宾与新加坡随笔南洋网创办人及主编、《联合早报》特约撰稿人李叶明先生，瑞士区块链金融科技公司Sygnum高级副总裁卢泓胜先生，启赋资本新加坡公司首席执行官顾德瑜女士，以及瑞盛亚洲资产管理公司高级投资经理盛骞先生等，专门在现场回答了同学们的提问。各位嘉宾和专家根据金融领域创新态势分享了自己的观点，并从不同角度分析了金融行业的未来发展。

华中和广州玉岩中学的同学们在问答环节都积极提问，通过嘉宾的分析豁然开朗。田翕然同学（17岁）在论坛结束后说：“我非常珍惜这次论坛的机会！各个嘉宾的分享确实让我大开眼界，也让我对于中新两国的创新发展有了进一步的了解。”

双文化营活动内容丰富，让同学们开了眼界，结识了新朋友，的确是一次别开生面的难忘活动和经历！