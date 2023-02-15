【校果】巧手折“兔”迎新春 装点校园添新色

岁序更新，玉兔迎春，淡滨尼美廉初级学院为庆祝兔年，准备了丰富多彩的庆祝活动。这是时隔两年后首次举办的全校大型庆祝活动，让师生齐聚一堂，共享新春的美好。此次活动包括三个环节，分别为教室里的新年挂饰制作比赛，礼堂的新春表演，以及全校的捞起活动。

学生忙着把完成的新年挂饰吊起来。（淡滨尼美廉初院提供）

灯笼与鞭炮是新年装饰的重要元素，在这次的班级新年挂饰制作比赛，学生必须将这两个元素融入在作品中。同学们利用各式各样的红包，发挥创意，制成爆竹与小兔子等，并把这些部件与学院所提供的灯笼组装成独一无二的新年挂饰。此外，每个班级还须将写上新年祝福的卡片与灯笼串在一起。手工完成后，同学们将成品挂在大家常温习功课的地方，等待评判老师前来打分。成排的挂饰五彩缤纷，迎风摇曳，让校园顿时春意盎然。

冼健豪院长与学生在新年挂饰前合影。（淡滨尼美廉初院提供）

不仅如此，同学们也在课室里观赏由国民教育学生大使所制作的短片。短片分别介绍了越南、泰国与中国三个国家庆祝农历新年习俗的不同之处，其中独属于越南的”猫年”文化让同学们大开眼界。短片结束后，通过相关的问答比赛，让班级互相比拼，增添趣味性。

歌舞欢腾庆佳节

班级活动结束后，师生移步到礼堂观赏庆祝会的表演。学院的华乐团以《金蛇狂舞》与《贺新年》两首经典贺岁曲目做为开场，立刻炒热了现场气氛。紧接着，合唱团演唱了一首轻快的新年歌曲《嘻嘻哈哈喜洋洋》，比起一般耳熟能详的传统贺岁歌曲，清新的乐曲再加上合唱团完美的演绎，让人眼前一亮。下一个由舞蹈团所呈献的表演同样令人惊喜，优美的舞姿吸引着台下师生的目光。

舞蹈团翩翩舞姿，优美柔和。（淡滨尼美廉初院提供）

在柔和的舞蹈表演后，接着上场的是刚强有力的武术与跆拳道表演。武术柔中带刚，气势磅礴；跆拳道稳扎稳打，让人目不转睛。在这一系列精彩绝伦的表演中，还穿插了与新年有关的趣味抢答以及台上师生的互动环节。

武术表演刚柔并济，气势磅礴。（淡滨尼美廉初院提供）

除了学生，老师也上台献唱。其中，化学部黄浩昇老师在演唱轻快活泼的《爱你》前，请台下观众在听到“爱你”这句歌词时，比出爱心手势。同学们都很配合，在黄老师的带动下，纷纷举起爱心手势，互动非常热络，将整个演出活动推向另一个高潮。

全校“捞起”齐欢乐

来到新年庆祝会的最后一个环节，全体师生包括学院的非教职人员齐聚一堂一起“捞起”。动筷前，母语部的许思伟主任与颜小芳老师通过双语介绍捞鱼生的由来和寓意。接着，在两位学生领袖的带领下，大家将鱼生的材料一一倒入盘中，同时念出每种材料的好意头。等一切准备就绪，随着两位学生领袖的一声令下，师生兴奋地捞起鱼生。大家一边捞鱼生一边喊吉祥话语，整个食堂人声鼎沸，喧闹声震耳欲聋，浓浓地充满了久违的喜庆氛围。从捞鱼生的由来到鱼生中每种材料所蕴含的寓意，校方希望学生在享受这道创意年菜的同时，也了解更多属于新加坡庆祝农历新年独有的文化习俗。大家吃过了包含着满满祝福与希望的鱼生后，庆祝会也在一片欢声笑语中结束。

许思伟主任在庆祝会后说，今年会选择“春暖人间，满园生机”为主题，是因为在冷冬离去，春回大地之际，园子里就会恢复勃勃生机，一片欣欣向荣。“满园”也寓意着“校园”，在三年疫情解禁，回复正常之后，也恢复了应有的蓬勃生机。春季正是可爱的兔子在园子里最活跃的季节，这个新年也正好是卯兔年。综合多重的意涵，母语部选择了这个饶有意义的主题。