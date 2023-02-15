【校果】3D打印和无人机 惊喜“现身”安德逊实龙岗初院开放日

校园里挂灯笼、贴春联迎新春的当儿，“O”水准成绩放榜日悄然而至。中四毕业生领取成绩单后，纷纷到各初院的校园参观，准备为自己未来两年的校园生活做好打算。

冠病疫情的缓和让安德逊实龙岗初级学院今年得以迎接实体开放日的到来。为了疫后首次线下开放日，学校师生早在2022年11月底就紧锣密鼓地展开筹备工作。开放日前，学校就先在社交媒体平台为活动做一系列的宣传。这次的活动主题名为“共同前行：激发热情，畅想未来”，旨在带领可能就读于安德逊实龙岗初院的高一新生度过一次难忘的学习之旅，并为自己未来的人生做好规划。

新任院长王有成的演讲和问与答环节吸引大批学生和家长入座聆听。（安德逊实龙岗初院提供）

一踏进校园，家长及中四毕业生都受到学生大使的热烈欢迎。新任校长王有成的演讲和问与答环节吸引了大批人潮，整个讲堂可说是座无虚席。学生大使接着带领他们参观校园并前往不同的活动地点。学校图书馆是热门地点之一，不同科目的教师在图书馆内为源源而来的访客答疑解惑。因为学校今年开设了H2电脑这一个科目，前来咨询的学生及家长更是络绎不绝，只见老师们都很有耐心且详尽地一一解答询问。

下午1时，高二学生在课程辅助活动上一展才华。吉他乐团、铜管乐团、口琴学会和中文学会的学生为学生和家长们献上了精心准备的表演，舞蹈社团则以精彩绝伦的表演将开放日的欢乐气氛推向了高潮。在表演环节之后，参观者就前往不同的社团活动室，亲身体验并感受学校社团的良好氛围。科学（STEM）社团所分享的3D打印机和无人机展览最为新奇，吸引参观者驻足围观。这些活动也体现了学院一向来在理科方面的优势，让人留下深刻的印象。

成功举办活动带来自豪感

离开学校前，学校也特地精心准备印有校徽的布袋及万花筒作为开放日的纪念品送给学生，以此祝愿学生们走向如万花筒一般绚丽多彩的未来，并希望他们能从万花筒中欣赏到科学和艺术的魅力。尽管开放日为时仅半天，相信来访的学生和家长们在活动中有所收获。负责开放日筹划工作的高二学生阿基里什（Palaniyappan Akhilesh Raam）说：“这是一次难得且难忘的经历。在开放日到来之前，所有人都很紧张，但看到一切活动都按照原有计划有条不紊地进行后，大家都松了一口气。这次活动给我最棒的感受莫过于成功举办活动带来的自豪感。”

（作者是联合学生通讯员）