【校果】鼓励活跃乐龄生活 裕驱初院学生教年长者折纸做包包

1月7日，裕廊先驱初级学院（裕驱初院）扶轮少年服务团（Interact Club）在裕泉民众俱乐部（Jurong Spring CC）举办了“活跃乐龄学习营”。当天，在空旷的篮球场和二楼的活动室中，都能看到裕驱初院义工们忙碌的身影。他们充分利用空间，在民众俱乐部中搭起了近15个不同内容、不同风格的展位。其中不仅包括充满生活实用性的手机支架制作、冰淇淋制作和花朵折纸，还有一些与日常生活中的科学知识相关的小实验，如变色牛奶、液体密度等等，以激发参与者的兴趣。

裕驱初院的同学们教乐龄人士如何将旧衣服做成环保手提袋。（裕驱初院扶轮少年服务团提供）

新加坡有许多独居的乐龄人士，有些是因为孩子要工作无法陪伴他们，造成了这些老人无人照看的情况。如果他们一味地将自己封闭在家，不但会觉得生活索然无味，而且可能会对自己的能力失去信心。基于此现实，裕驱初院的师生们秉持着让乐龄人士接触到日常生活中鲜有机会接触的新鲜事物的想法，开展了这次“活跃乐龄学习营”，希望鼓励老人家多走出家门到社区里进行社交和学习，丰富他们的生活。

年长者一股不服输的劲

在活动过程中我们发现，在一些需要动手的活动展位前反而聚集了很多乐龄人士，这跟一些普遍对乐龄人士群体的看法有所不同。本以为他们会因为过程较为复杂而失去兴趣和耐心，相反的，这些乐龄人士都认真地完成自己手中的作品，乐在其中。这下同学们的忧虑也随之一扫而空，更加起劲地投入了与他们的互动当中。

在与乐龄人士聊天的过程中，也听到了一些专属于他们视角的真心话。据来参加活动的年长者所说，他们大部分都是因为待在家里而感到无聊。一位姓郭的奶奶说：“我也想要多和年轻人交流，自己一个人太没意思了。”他们大多对自己的年龄比较在意，嘴上一直说着自己老了，但话语中却总有着不妥协的气势，行动上也总能看出一股不服输的劲。同学们也毫不吝啬地加以赞美，乐龄人士们敞开心房打开了话匣子。这样的代际沟通毫无障碍，双方其乐融融，彼此都度过了美好的一段时光。

学生也学到新技能

活动结束后，参与此次活动的同学们都觉得自己收获良多。其中一位学生义工陈安裕说：“我负责的是花朵折纸，在教乐龄人士之前，我们自己也要学会制作的方法。所以不仅是他们，也让平时一直只知道埋头读书的我们学习到了新的技能。当然，我们的沟通技能也得到了强化。这启发了我，让我意识到我们应该多出门去接触新事物，了解更多学习生活以外的趣事。”