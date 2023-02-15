和100人喝咖啡 交换故事传递温暖

你会和陌生人喝咖啡聊心事吗？看到中国有人发起“请100个陌生人喝咖啡”活动，本地有人受到启发也展开类似活动。不是因为孤单想多交朋友，有发起人是希望帮助他人疏导情绪，有年轻人则是通过分享来新生活经历，为初来乍到的外籍人士提供帮助。

在莱佛士坊地铁站下车，从A出口来到地面，有小小的广场让人喘息，但抬头即见被华丽玻璃包裹起来的高大建筑。向右走进商场，接连着能看到好几家咖啡馆，有人在这里买一杯冰美式带到楼上写字楼继续工作，有人点一杯热巧克力坐下等一个即将赴约的朋友。

2022年的一天，宋占勇（42岁）约了朋友在这里的咖啡馆见面。宋占勇描述他的朋友：“是一个中年人，他的公司发生了一些变故。对他来说，一个高薪高管突然要换到另外一家公司，会失落，会难过，会委屈。反正有各种情绪，他想要找一个人聊一下。”

在等待朋友的间隙，宋占勇拿着手机在看“小红书”，看到有人在中国发起了一个活动“请100个陌生人喝咖啡”。宋占勇说：“我不知道为什么会刷到这个，可能是因为我也喜欢喝咖啡。但我看到后就觉得这个主意很好。”

宋占勇大学就读于北京广播学院（现为中国传媒大学），毕业后在中国和新加坡从事了十多年的媒体工作，而后成为新加坡公民。2019年宋占勇去南洋理工大学攻读公共管理学硕士，然后开始自己创业做内容行销。他和朋友聊完之后觉得：“我做了这么多年媒体，还挺适合跟人聊天的。”于是他回到自己的办公室就跟同事说：“我想请100个陌生人喝咖啡。

“我的同事觉得不可能，这个很花时间又花精力，我们又不需要通过这种方式卖东西。”

在过往的生活经历中，宋占勇常常会遇见一些需要帮助的人，或是在情绪上，或是在生活中。他想：“如果有一天，我可以帮别人疏导情绪，或是帮到他人，也挺好的。”

宋占勇在办公室楼下的咖啡馆陪朋友聊完天后，决定请100个陌生人喝咖啡。（蔡家增摄）

参与者逾半家境、学历好

2022年10月26日，宋占勇约了第一个陌生人，到现在他已经和20多位陌生人喝过咖啡了。这些人有博士、高中生、收藏家、艺术家、商业顾问……

宋占勇说这些来喝咖啡的陌生人有一些共同的特点，“第一个是他们大概是18岁到三四十岁，没有特别小的，也没有年长的。第二是他们无论是学历还家境方面相对都不错，甚至超过一半以上是非常好的，但他们每个人几乎都有一定的迷茫，或者是困惑，想要找一个人聊一下。”

最近刚刚和宋占勇喝完咖啡的陌生人，以前是一名肾脏移植协调员，聊天结束后又给宋占勇发了短信说：“勇哥！你用这份真挚的心去与人联系很让我感动！感谢你给我的启发。”

宋占勇感叹说：“实际上，各个约我喝咖啡的人，何尝不是在给我不同的启发呢？”

其实在小红书上有不少人在做这样的活动，但坚持做下来的人，往往并不是因为在城市生活中感到孤单，想要通过这样的方式多交一些朋友。他们更多是想和大家分享自己的经验，为新来到新加坡的陌生人提供一些力所能及的帮助。

交换人生经历、感情故事

胡维文（28岁，理财规划师）来自马来西亚，毕业于拉曼大学，在新加坡和新西兰两地工作过，最终选择回到本地生活，并于2021年成为新加坡永久居民。

她同样也是在小红书上看到中国有人在做“请100个陌生人喝咖啡”活动，便想：要不我在新加坡也试试？

胡维文说：“因为我刚开始成为PR（永久居民）时，不懂得怎么规划生活，后来才慢慢学会。我在小红书上看到很多马来西亚和中国人，刚来新加坡，尤其是拿到PR时都比较迷茫，公积金、医疗什么的都不了解。所以我想通过这种方式，把自己曾经历过的事情和大家分享，去帮助大家。”

和《联合早报》记者见面的时候，胡维文刚刚结束和第10个陌生人的咖啡之约，她的预约已经排到了第24个。

胡维文认为：“愿意来和我喝咖啡的陌生人，很多是因为刚来到新加坡，身边没有太多朋友，所以他们想要去尝试认识更多的人。

“我们会交换人生经历，还有感情故事，有时候就会从对方身上学习到什么。”胡维文说：“生活中很多问题，其实大家都遇过。如果我接触到了，我就可以把我知道的东西分享给你。你就不会觉得，你自己经历那件事情时是孤孤单单的一个人。”

最好约在公共场所

至于约见陌生人的安全问题，胡维文说：“我没有担心过，新加坡很安全。我比较担心别人以为我是骗子，哈哈。”

不过她也提醒读者：“如果大家和陌生人见面还是要注意约在公共场所，不要太晚，而且要坚持自己回家。毕竟是第一次见面，要保护好自己。”