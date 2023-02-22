日本经典漫画《灌篮高手》搬上大银幕 热血追梦故事打动跨世代

编按：改编自漫画《灌篮高手》的动漫电影“The First Slam Dunk”2月初在新加坡上映，虽然没有像在日韩那样创下票房佳绩，但这部1990年至1996年在日本漫画周刊《周刊少年Jump》连载的经典作品搬上大银幕，并由原创作者井上雄彦执导，本地老中青漫画迷仍兴奋不已。受访的本地零零后年轻人说，《灌篮高手》故事让人相信只要坚持不放弃，一定能感受到实现梦想的喜悦。

戴立阳（裕廊先驱初级学院高二，18岁）是《灌篮高手》（以下简称《灌》）的狂热粉丝，自16岁便因主题曲《直到世界的尽头》而喜欢上《灌》，从观赏动漫开始，接着捧读漫画追补原著情节细节。

热爱篮球的戴立阳说，《灌》的剧情常有起伏，主角团情绪的起起落落无一不令他感同身受。

“最触动我的是在比赛失利后大家的应对方法，故事告诉了我只要坚持下去便一定能感受到梦想实现的喜悦！”

戴立阳说，《灌篮高手》的剧情常有起伏，而其中主角团情绪的起起落落无一不令他感同身受。（受访者提供）

对于戴立阳来说，《灌》中最令他印象深刻的剧情是湘北对战最强高中——山王的最后一球。在最强高中的压迫下，主角团中原本不传球的流川枫为了团队整体的胜利，努力越过防守者，并全力把球传给了樱木。最终，樱木不负众望，投进了致胜一球。

“流川枫和樱木击掌的画面仍历历在目。其他人或许会觉得这仅是一个普通的击掌，但他们背后所遭遇的一切失败与挫折，再到如今的胜利，充满了令人感动的兄弟情，令人忍不住潸然泪下。”戴立阳说。

对于最近在本地上映的《灌篮高手》电影版“The First Slam Dunk”，戴立阳很快便会前往观看。他也期待作者井上雄彦继续撰写这部令人难忘的作品续集。

日本漫画以球类体育作题材的热血作品，除了《灌篮高手》，还有1980年代《足球小将》、千禧年前后的《网球王子》《排球少年》。这些作品不仅风靡中西读者，甚至是球王的童年启蒙、电影人的创作灵感。

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《灌篮高手》不仅影响了许多80后至90后的日本与亚洲其他地区的青春年少追梦，不少欧美国家乃至NBA球员也是粉丝。（互联网）

《灌篮高手》（1990）

故事简介：在初中时期被50名女学生拒绝过的红发不良少年樱木花道升入湘北高中之后，对篮球队队长赤木刚宪的妹妹赤木晴子一见钟情并因此加入篮球队。此后，赤木刚宪又陆续迎来了超级王牌流川枫、神射手三井寿、小个子后卫宫城良田。这五人组成湘北的主力阵容，在安西教练的指导下，朝着赤木制霸全国的梦想奋勇迈进。

影响：灌篮高手》（1990年）的影响力超越了一般漫画作品。1990年代在《灌》开始连载前，日本社会对篮球并不熟悉，随着漫画深受欢迎，不但在日本掀起了篮球热潮，学校设立篮球部，NBA等篮球相关比赛被大众熟知，还激励了许多青年成为职业篮球选手。

《灌》不仅影响了许多80后至90后的日本与亚洲其他地区的青春年少追梦，不少欧美国家乃至NBA球员也是粉丝。

在《灌》问世30多年后，依然拥有大批忠实粉丝。井上雄彦宣布《灌篮高手》拍摄电影版的消息后，引爆了众多漫画粉丝的热情讨论。据报道，动漫电影2022年12月3日上映至2023年2月初，票房收入突破100亿日元（约1100万新元），吸引观众约687万人次，成为东映公司第二部票房破百亿日元的作品。

经典台词：安西教练：“比赛不到最后一刻，决不轻言放弃。一旦死心，比赛就提前结束了。”三井寿：“教练，我想打篮球。”赤木刚宪：“我的梦想是称霸全国。”

漫画《网球王子》改编成动画片后，在日本社会一度掀起了网球热潮。（互联网）

《网球王子》（1999）

故事简介：进入网球名校，青春学园初中部学习的越前龙马，在美国青少年网球大赛上连续四次获胜，被誉为网球天才少年。越前龙马在青春学园网球部中遇到了实力强劲的前辈们，但他以惊人的实力，最终赢得了前辈们的认可，正式加入了校队，开始了通往全国大赛的奋斗之路。

影响：《网》是继《灌篮高手》《棒球英豪》《足球小将》“三大日本运动巅峰动漫”之后，又一部成功的运动漫画代表作。在漫画改编成动画片后，在日本社会一度掀起了网球热潮。《网》多年来的热度持续不断，相继被改编成动漫，真人电影，音乐剧，一时风靡整个亚洲。

《网》塑造了一个个经典的漫画角色，传达积极向上的精神影响了一大批90后，甚至00后的童年，也让更多人对于网球这一运动有了更多了解。《网》漫画里的许多角色都十分有吸引力，作者许斐刚详细刻画了角色的心境变化与成长过程。许多经典角色如今依然让人印象深刻：对网球坚定执着的主角龙马；牺牲小我成全大我的部长手冢国光；不断成长的温柔网球天才不二周助等等。

经典台词：越前龙马：“你还差得远呢”“可以叫我打网球吗？”越前龙马和海堂薰的校内正选战，海堂感叹：“结果反而是我落入了陷阱之中吗？”

《排球少年》（2012）

故事简介：男主日向翔阳在年幼时从电视上目睹了一场排球比赛，惊叹于乌野高中的一名小个子在球场上的英姿。身高同样矮小的日向开始迷上排球，想成为一样的球场上的“小巨人”。在初中时因排球社人数稀缺，只好默默等待。后来在有新成员后参与了第一场也是最后一场比赛，不幸对决了二投手影山飞雄所在的最强队伍，最终落败。他与技术强硬的影山最终都考进了没落的老牌强校乌野，并朝着全国大赛目标奋斗。

影响：《排球少年》总发行量超过4000万。自连载开始以来，作品背先后改编为TV动画、舞台剧、小说、游戏等，可以说是近十年最受欢迎的体育运动题材漫画。在《排球少年》的连载杂志——《周刊少年Jump》中，使《排球少年》在《足球小将》、《灌篮高手》、《网球王子》等经典名作中仍大放异彩的是作品对排球这一运动真实且详尽的描写，以及对排球比赛中的规则与专业术语详尽的介绍。

受该作品的影响，日本初中、高中的男子排球部人数也开始不断地增加。在2015年8月19日，日本纪念日协会确认每年的8月19日为“排球少年日”——“819”在日语发音类似于“排球”。

《排球少年》漫画中更多是实打实，”肉碰肉“的真实战斗。在没有主角光环的情况下日向凭借着自己对排球的天赋、热爱、永不言弃、积极学习的精神与乌野的每一个成员磨合配合，他们在一次次比赛中汲取经验以成就更好的乌野团队。日向的“只要永不言弃就没有赢不了的比赛”的精神以及乌野老教练所说的“正因为没有翅膀，人们才会寻找飞翔的方法”等台词都深深触动人心。

据说，周星驰也受到漫画《足球小将》启发而创作电影《少林足球》。（互联网）

《足球小将》（1981）

故事简介：动画主要描绘以男主角大空翼为中心的一群年轻有为的足球小将们的成长故事，以及他们最终在世界赛场上崭露头角的过程。故事叙述了大空翼、日向小次郎、若林源三等人从小到大的足球生涯，叙述了他们如何冲出日本以及迈向世界球坛的经过，也讲述了他们各人加入了世界级足球队后所遇到的挫折和奋斗过程。

影响：《足球小将》是一部以足球为题材的青春热血漫画作品，它与漫画《灌篮高手》《棒球英豪》并列为日本运动漫画的巅峰巨作。该作电视动画版播映期间在1980年代后的青少年中掀起了足球热潮，大空翼、若林源三、日向小次郎、岬太郎等主要角色成为众多年轻人以及现实球星心中的偶像。《足球小将》在日本和华人世界依旧有着相当大的影响力，它的影响力不仅带动着日本足球的发展，还使许多人因其而喜欢上足球。

《足球小将》吸引了许多少年投身足球事业，包括世界杯球王利昂内尔·梅西。周星驰也受到漫画启发而创作电影《少林足球》。

因漫画大受欢迎，高桥阳一的家乡东京都葛饰区多处竖立了大空翼铜像。

（作者是联合学生通讯员）