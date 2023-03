助青少年探索各行各业 厘清未来职业道路

不少青少年希望能尝试不同的工作,但却不知如何找机会。也有许多青少年对未来的职业不确定,希望在从学校到职场的过渡期间,能获得职业指引或导师援助。

本文要告诉青少年如何获得手把手探索心仪行业的管道。

大学文科生认识本科新工种 找到实习方向

郑暄(21岁,南洋理工大学二年级)在初院修读的是理科,但本身却对语言很感兴趣,希望在大学报读人文科系。

“两年前刚从初院毕业时,我有点苦恼,担心自己缺乏修读文科的技能,也没有任何的作品集。”

于是,她上网搜索资料,了解更多关于文科生将来可从事的工作。她在Youtube发现由“On My Way”(简称OMW)平台推出的“A Day in The Life” 视频系列。

郑暄表示,视频里的主人翁以第一人称视角,分享工作点滴,内容十分有趣,视频涵盖的行业种类众多,让她大开眼界。她继而从OMW平台发现更多有关职业探索的讯息与文章。她说:“这些文章篇幅不长,容易阅读且实用,比如教我们怎么写履历表。”

郑暄在大学主修语言学和多语言研究,未来可以从事的职业范围颇广,比如媒体业、语言治疗、人工智能语言研究等等,因此她积极寻找机会,体验不同的工作。

去年11月,她从OMW发送的Telegram信息中得知有个“Job Tasters ”工作体验活动后,毫不犹豫地报名参加。

这项工作体验活动由全国青年理事会与合作伙伴Bold At Work主办,主要针对大 学、理工学院、工艺教育学院学生,让他们通过大约半天的模拟实习,体验不同工作领域里的各种工作角色。

郑暄当天参加的体验活动主要围绕新媒体和传媒行业。参加者被分成三组,轮流扮演数码内容策略分析师、销售顾问和绩效营销策略分析师这三个工作角色。比如,她就在公司职员的引导下,与小组组员一起根据客户的要求和预算,在30分钟内进行讨论并提供宣传方案。扮演导师身份的公司职员之后根据小组提呈的方案给予反馈。

郑暄透露,导师的反馈非常实用。比如团队在扮演“数码内容策略分析师”,负责为客户制定社交媒体策略时,从导师的反馈中,他们发现自己犯了严重的错误——过度注重社交媒体发布内容的时间安排,却忽略了最基本的要求是创作出高质量的内容。

这个体验活动让参与者深入体验某一特定领域的工作,郑暄认为这和其他一般活动只简单介绍工作范围有所不同。

她表示:“‘Tasters’活动将不同角色的工作任务,一项一项地让参与者亲身体验。活动提供的客户要求和数据非常真实,让我有身临其境,真的在从事那份工作的感觉。”

郑暄(右)和姐姐郑宁修读的科系类似,两人不时会讨论未来的职业规划。(图/受访者提供)

除此之外,她也和姐姐郑宁(23岁,布法罗纽约州立大学二年级)分享了这个活动和OMW网站的资源。两人因为年龄相近、修读的科系也类似,所以不时会讨论未来的职业规划。郑宁表示,自己的学校也会举办职业展,但性质比较倾向建立人际网。

郑宁表示:“‘Tasters’工作体验活动则能让参与者获得第一手的工作经验,实际了解工作所需技能,对大专生特别有用。如果接下来还有类似的体验活动,我也想参加。”

今年7月到12月是郑暄的工作实习期,她因为“Tasters”活动而对数码内容策略分析师这份工作深感兴趣,所以给几家公司投了申请,正等待回复。郑暄希望未来能找到一份让自己快速成长的工作。展望未来,她说:“我希望我的工作具挑战性,给我带来满足感。”

听“职业人士分享” 阿兵哥下决心要读医

规划未来职业道路时,了解自己的兴趣志向,能为学生提供一个明确的目标。

黄立硕(19岁,服役人员)从中学开始就知道理科是自己的强项,尤其喜欢化学。他说:“也许是受爸爸的影响吧,爸爸是化学工程师,常常会和我分享一些工作上的事。”

黄立硕表示,当时对药剂师这门行业有点兴趣,但因为思想还不成熟,觉得职业规划似乎是很遥远的事,因此未给予深思。

“中学时期还是比较专注在考好成绩,上了初院后才开始想将来要做些什么。”

黄立硕从中学开始就知道理科是自己的强项,尤其喜欢化学。(图/受访者提供)

上了初院,黄立硕对自己未来职业的想法逐渐成型,希望朝医学方面发展,成为医生、药剂师或是发明新药物的科研人员等,造福人群。在未参加任何职业探索活动前,黄立硕对这些职业的了解十分片面。他说:“比如,我以为药剂师的工作就是跟着医生的药方,给病人分配药物。”

后来,初院给学生办了职业分享会,邀请医生校友分享工作经验。“听了分享,我才知道医学院毕业后,可以选择朝不同专业继续发展,比如骨科、心脏科等等,这让我长了见识。”

今年2月,黄立硕收到父亲传来的短信,问他是否有兴趣出席职业探索活动“Let's Talk”,向医学专业人士取经,了解他们的工作职责和职业发展。

这个由全国青年理事会与卫生部控股联办,由非盈利组织The Astronauts Collective担任项目执行伙伴的活动,邀请了20多名医学界专业人士,现场解答学生的疑问,并与他们分享如何规划学习科目,才能在职业道路走得更顺利。

黄立硕原以为药剂师的工作十分枯燥,没有机会和病人交流,但在活动当天,他和一名肿瘤科药剂师交流后却意外地发现:“原来药剂师平日也得和病人打交道,向病人和家属解释药物的效用。资深的药剂师也会与医生讨论,根据病人病情推荐适合的药物和剂量。这让我对这份工作有了更深层的了解。”

他也觉得这个活动和其他的职业分享会不同,互动比较多。他说:“这个实体活动对学生来说很有用,因为平日不常有机会能一次过和多位专业人士交流。”

对于儿子黄立硕的未来职业规划,父亲黄宏亮(50岁)一直采取开明的态度,让儿子自己决定。他则在旁给予建议,尽可能制造机会,扩大儿子的视野。

得知“Let’s Talk”活动后,黄宏亮就鼓励儿子参加。他认为这样的活动值得多办。因为一般学生缺乏人际网络,甚少有机会与相关专业人士接触,“Let’s Talk”活动可让学生从不同职场人的身上,全面了解某一领域的工作,有助厘清学生的迷思。

通过职业探索活动,黄立硕更加清晰地知道自己未来的职业发展道路。今年2月他得知A水准成绩后,决定报读医学院,要当医生。

“这些职业探索活动加深了我对医学领域工作的理解,开阔了我的视野,也会让我在应付医学院面试时更有信心。”

教育与职业规划平台OMW 线上线下内容丰富多样化

教育与职业规划平台“On My Way”是全国青年理事会自2020年11月推出,面向15岁至25岁青年的线上平台,旨在帮助他们发掘自身的兴趣,以及探索接下来的升学或职业道路。

OMW平台从五方面为青少年提供职业规划资源:工作体验活动(Job Tasters)、专业人士分享(Let’s Talk)、学长交流(Network Connects)、职业辅导资讯(Know it All)和工作分享视频(A Day in the Life)。

其中的“职业辅导资讯”(Know it All)和“工作分享视频”(A Day in the Life)属于网上资讯,提供了多种工作角色的有趣资讯,包括破除对特定工作的迷思;“工作分享视频”(A Day in the Life)更录制了80多个视频,由各行业人士介绍自己的工作。这些网上资讯会定期更新,以反映年轻人的兴趣和各种职业可能性。

Bold At Work负责人宋俐莹(36岁)认为,本地学生一般在离开学校踏入社会工作时,没有时间好好思考职业目标。

“学生虽可获得大量的职业资讯,但大部分缺乏针对性,无法帮助他们深入了解某专业领域里不同的工作角色。这可能造成学生裹足不前不敢尝试,或者为了满足父母的职业期望而倍感压力。”

因此,Tasters让参与学生在专业人士的带领下,专注体验某一特定领域里的不同职位。通过完成不同任务,了解该工作所需的技能,同时感受各种企业里的不同氛围和文化,从而学会选择更适合自己的职业。

慈善机构The Astronauts Collective(简称TAC)创始人王奕峰(37岁)观察,许多学生求学时因为没有特别的兴趣,而对职业规划采取了“等待和观望”的态度,让成绩来决定未来的方向,缺乏自我了解;有的则对向往的行业存有误解,导致无法做出正确的选择。

TAC拥有600多名各行专业人士义工的支持,通过一系列有趣的活动让青少年更了解有意义的行业及他们的志向。

王奕峰说:“比如我们到各学校去举办‘Day X’事业探索活动,学生能通过角色扮演,切身体验某一行业的工作情况。学生也能从一系列的专业人士中自由选择与其对谈,经过分享而更深入的了解专业人士们如何走向自己的专业,好比在借阅一部部‘职业人图书馆’的故事;此外,学生也通过学长交流与学长进行真实、深层的对话,学长以过来人的身份分享升学途径、学习经验,学生也可向学长提问平常不敢问的问题,例如如何处理父母对自己的期望、科目不及格该怎么办等等。”

专业人士分享与学长交流活动都开放给青年公众参加。

学生们在“Let’s Talk”活动聚焦医学和保健领域“Healthy World Connections”现场,向医疗界各专业人士了解该专业的教育途径、职业发展和工作生活。“Healthy World Connections”由全国青年理事会与卫生部控股联办,由非盈利组织The Astronauts Collective担任项目执行伙伴。(图/全国青年理事会提供)

欲了解或参与更多OMW项目,请上网https://go.gov.sg/omwz查询。

【本文由全国青年理事会呈献】