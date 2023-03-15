【校果】让我们追光而行——华侨中学（高中部）迎新会

经过漫长的等待，1000多名中四生翘首以盼的华侨中学（高中部）迎新活动终于在2月初正式开始。为期两周的迎新会主题是“极光”（Aurora），寓意着美好、璀璨与珍贵，蕴含了高二学长姐对高一新生的祝福，希望他们的高中生活能如极光般多姿多彩。

高挂在中央广场的横幅，中间是代表今年迎新活动的“极光”，其余四面则分别画上代表高中部四大育人学团（faculty）的吉祥物，彰显“四个学团，一个华中”的理念。（华中陈靖凯摄）

2月3日清晨7时30分，一大群学子怀揣着紧张的心情步入诚毅楼大会堂。他们虽身穿不同的校服，来自全国不同的中学，却都在此刻汇聚于此，一起迎来隆重的开幕环节——校长致辞。

台上，校长彭俊豪以铿锵有力的陈词表达了对新生的勉励和期许：“天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。”这句出自《易经》的古训，在2000多年后依然如涓涓细流般滋润每个华中学子，让大家理解“天体运行刚健有力，君子处世应像天一样，刚毅坚卓，永不停息；大地的气势厚实和顺，容载万物，君子应增厚美德，方能承担大事”的真意。

开幕式过后，新生都带着兴奋的心情前往邵仁枚纪念堂，加入各自的迎新组。负责本次活动策划的学生理事会通过细心安排，确保34组都有不同学校的学生，每组由2至3个高二组长带领。他们将在未来的两周里通过积攒游戏积分来获得“最佳迎新组”的荣誉。

高二组长忙着搬运装有文具和零食的“礼品袋”，作为送给新生的见面礼。（华侨中学／陈靖凯摄）

值得一提的是，学生理事会还特地编排了独属于这一届新生的舞蹈，美其名曰：“一体共和（One Republic）”，但复杂的舞步让人有点手忙脚乱。第六迎新组的李宇雯（16岁）说：“曲子速度快、曲风活泼，舞步设计得很有意思，但无奈我的肢体总是不协调。幸好有学姐在一旁耐心指导，反复演示，我才慢慢学会。”

挥洒青春汗水后是片刻的休憩，一首舒缓温柔的《细水长流》从大堂两侧的扩音器中流泻而出。这是学长梁文福早年的创作，也是每个华中人都会哼唱的校园歌曲，其旋律悠扬，歌词优美，刻画出了年少时单纯真挚的友情。

“人生的际遇千百种／但有知心常相重／人愿长久／水愿长流／年少时候”

集体跳校园舞蹈能培养同学之间的默契与合作，有助于加强团结精神。（华中陈靖凯摄）

在悦耳的歌声中，首日的活动圆满结束。新生们来时忐忑的心情在此刻早已被温暖的感觉替代。或许在未来的人生路上，大家还是会有失落与无助的时刻，但无论何时、无论何地，当这首歌曲在心中响起时，他们一定能循着袅袅余音，回到2023年2月3日的下午。因为在那个下午，他们找到了一个名为“华中”的家。