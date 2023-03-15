【校果】中文系同学会文学讲座  随庭分享创意写作“四步法”

2023年1月23日，新加坡国立大学中文系同学会举办了一场文学讲座，邀请了本地作家随庭（本名何颖舒）担任主讲嘉宾。这是同学会时隔多年举办的文学讲座，吸引了不少文学爱好者线上相聚。

作为2016年毕业于国大中文系硕士班的校友，这次能回到中文系和学弟学妹分享写作心得，随庭感慨万分。她目前是一名“自由作家”，全职从事文字工作。对写作满怀热忱的她，多次获奖，包括2015年金笔奖华文短篇小说组首奖，2019年出版了首部短篇小说集《孕鱼》。她回忆了自己在中文系求学的日子，当时中文系课程都倾向学术性，很少有专攻文学的课程，也表示很羡慕现在中文系开设的写作课，希望学弟学妹好好珍惜。

创意写作能教吗？很多人或许认为，写作是需要靠自己体会，不能够真正教导、传授。随庭首先申明，写作是创造性的工作，如果把一些准则定死了，就限制了创意。但她却依然坚信其中有一些秘诀是能传授的，不过也提醒大家在具体实践时，要灵活应用。

创作的来源来自于对日常生活和周围事物的观察。随庭分享了写作的“四步法”：标记、形容、解读、发挥，引导大家如何从素材寻获灵感。她以超现实主义画家马格列特（Rene Magritte）的抽象画“庇里牛斯山的城堡”（The Castle of the Pyrenees）为例，说明了香港作家西西在《浮城志异》中，如何根据马格列特的11幅画，写了一段关于香港历史的文章，极具创意和巧思。无论是一幅画、视频或文章，首要步骤是进行标记，列举自己看到了什么。第二步是观察你所标记的，并贴上具体的形容加以描述。

随庭说，经常在教创意写作时让她的学生做这个练习，有人注意到画中的大石头，有人注意到石头的形状，有的则注意到石头表面的纹路。可见，到了第二步学生的想法就开始分野，正因为每个人观察到的细节都不同。第三步，解读形容词背后的故事和象征意义，从而产生出更多联想。最后，将前几步写下的形容词，用有逻辑的脉络把它们连贯起来，像是飘在空中的石头，是不上不下的，也是没有归属感的状态，就能联系到北漂的游子。由此步步推演，就能激发灵感，围绕于某个概念构造故事。这样一来，能把看似简单的素材，化为独有的创作灵感，将素材中有意思的某个点，发展为故事的开端。

随庭反思了就读中文系对自己踏上写作道路的影响。（视频截图，作者提供）

创作源于日常生活的观察

创作能力能通过进行小练习锻炼，我们能从日常生活中，截取有意思的片段来尝试写文章。作为示范，随庭让大家看了一张很生活化的照片：一个堆满货物的菜鸟驿站里，工作人员在整理快递。周围挂着红灯笼，是新年期间。随庭分享了自己如何从这张照片中捕捉有意思的点。她注意到了照片有很多张椅子，每一张都放在不同的位置，便激发出一系列问题：这些椅子怎么来的？也许是上一批快递站工作人员留下的？抑或是小区里大家不要的椅子？抓住了椅子这个独特的细节后，就能从中挖掘出许多故事。小说能这么发展：快递站的工作人员暗恋经常来取快递的女生，不知如何和她搭讪，就问她“你有没有多余的椅子？”创作不仅提笔重要，构思阶段亦是关键的，要让灵感源源不断，就必须用心观察周围，多加思考。

随庭透露，写作课上让学生写关于这张照片时，大家都抓住了红灯笼这点，写了快递员工过年无法回家团聚的心酸故事。但是，故事趋同，缺乏新意。在创作时，应该避免老生常谈，不要选择很容易操作的点；相反地，要挑战自己在解读和发挥的过程中，看到不一样的点、不同的角度，从而通过提问的方式推进，方能写出独具一格的作品。

人们经常持有刻板印象：中文系不培养作家，因为中文系的课程比较趋向学术研究。不过，随庭认为在中文系学到的知识是通用的。中文系的学术训练引导学生如何进行文本分析、文本细读，从快递站的写作练习中，能看出分析能力有助于我们将想到的点子，进一步拓展，并将碎片化的灵感衔接成有逻辑的故事脉络，这些都需要在感性与理性之间取得平衡。换言之，我们能放任自己想象，但最后要用逻辑把零碎的灵感贯穿起来，才是一篇好文章。因此，中文系提供的学术训练是有益的，培养我们跨学科人文体系的思维模式。

走出象牙塔拥抱生活

接着，随庭分享自己踏上写作道路的心路历程。她首先让观众想象未来毕业，走出象牙塔将面对的困境和选择。她回忆，自己当时受到鼓励做学术研究，但真正热爱的是创意写作。在耶鲁国大获得的教职很体面，一切似乎都在正轨上。虽然当时她已经获得金笔奖，并萌生了想全职写作的念头，却没付诸行动，因为总有一种无形的压力，促使她自我约束，必须追寻所谓“体面的工作”，方能获得安全感。

疫情这两三年，安全感被打破，空间和自由被压缩了。作为新手妈妈的她，格外需要职业带来的价值感。若照顾孩子的同时应付全职工作，便难以再把时间花在文字上。此时，她决定放手一搏，专注于最能带给她价值感的事——写作，成为了一名自由作家。能通过设计文学课程获得基本收入，与同样爱好文学的朋友们一起讨论，在她看来便是理想状态。虽然在本地写作报酬微薄，但她对这次以安全感换价值感的重大选择，毫不后悔。往回望，人生中没有成为全职作家的完美时机。她强调，行动大于选择，别因为害怕失败而错过了梦想。“你们还这么年轻，不应有太多顾虑。”

同学会时隔多年举办文学讲座，吸引了不少文学爱好者线上相聚。（视频截图，作者提供）

参与者干货满满收获多

此次讲座的司仪是中文系大二的陈楠。她说，由于自己也是文学爱好者，所以格外享受讲座内容和提问环节。她认为，以后除了常规的活动和严肃的论文讲座，趣味性的讲座也能多举办；让学生体会到中文系轻松有趣的一面。

参与讲座的林博雅（中文系大二）说：“本次讲座条理清晰、干货良多，给了我更多写作的勇气与热情。我最喜欢问与答环节，学姐很耐心地解答大家的问题，并以亲身体验告诉我们，不要自我设限或怀疑，最重要的是迈开创作的那一步。保持创作能量、坚持笔耕不辍，总会找寻到属于自己的风格与表达方式。表达是人的天性，对文字的热爱也永远属于我内心最柔软的角落。我愿保持这份热忱，用属于自己的方式表达自己的声音。”

对于未来的文学讲座，林博雅建议：“以后的文学讲座，可以有一些‘跨领域’的元素，例如文学中的美术史、时尚史，文学中‘城市空间’的书写等。”

（作者是联合学生通讯员）