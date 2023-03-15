我们的西西（们）在哪里？

西西的那一段话所展现的东西已经超越了电影，展现的是更深层的对文化缺失的焦虑，但同时也是一种信念，一种相信在水泥地上仍然能开出花朵的信念。

第一次正式接触香港作家西西，没想到竟是从她的影评集开始。我之所以感到惊讶不仅仅是因为西西也是一个影评人（之前找资料的时候就知道西西和电影有些关系），更多的是她对影评人身份的自觉以及这一身份所具备的力量，也看见了西西亲切温和的待人处世方式。《西西看电影》的编者赵晓彤说：“西西的电影时期不单折射了她一生对于写作的虔诚态度，亦为读者示范了应有的待人处世方式。”

我欣赏西西作为影评人的自觉，她知道自己不只是一个单纯的电影评论人，同时还是一个教育者。其实，在写影评的时候，要拿捏好教育、评论、个人喜好之间的度是很难的一件事，只要评论往任何一个方向倾斜，影评便会索然无味。但西西可以。她在一些刊物上会提供看电影的基本门道，有时会爱恨分明地去批评某部电影，有时会对她喜欢的电影滔滔不绝（比如意大利导演费里尼（Federico Fellini）的《八部半》），她甚至还会和读者介绍美国导演大卫·格里菲斯（D.W. Griffith）。西西的文字就像在对读者娓娓道来，像电影散场后在影院外聊电影的那种氛围。

西西的影评虽有教育观众的企图但决不落入说教的境地。最令我印象深刻的是她写道：“我们需要的是画廊、图书馆、音乐厅，而这里，百货公司实在已经太多了。我们需要电影，需要看电影的人。”

有时候，我会莫名陷入某种自我怀疑与唾弃的泥沼中，不断诘问自己：有必要看电影吗？这个地方需要看电影的人吗？西西的话狠狠地打了我一棒：我们需要的其实不是电影，是文化。我想，西西的那一段话所展现的东西已经超越了电影，展现的是更深层的对文化缺失的焦虑，但同时也是一种信念，一种相信在水泥地上仍然能开出花朵的信念。当我们站在我们所处的这个时代，我们更加需要有这种信念。

之前和朋友饮茶倾偈，我们一群中文人都在想，为什么我们还需要电影、需要文学？在这个利字当头的社会，人们根本就不需要钱以外的东西。但奇妙的是，我们似乎在绝望的境地中找到他们带来的作用。我们不一定需要文学或电影或其他任何形式的艺术（他们不是必需品），但是我们活在资本的沙漠里，是他们给了我们一点水，心里的干燥的荒漠才能有一片绿洲。那么，再换一个角度来看，我们的存在是不是就像沙漠里的绿洲？西西他们那代人给了我们一点启示。原来我们还需要电影，还需要文学，还需要画廊，还需要音乐厅。

西西在《我城》序中写道：“那时候，是我看电影的黄金时代，上‘第一影室’像上学，高达、英玛褒曼、黑泽明，乐不知倦……”我读着竟有几分羡慕妒忌。羡慕的是他们赶上了那个时代，大师杰作频出的时代；妒忌的是香港有他们，他们让水泥地也开出了一朵朵娇艳的花。回看自己，我是不是也能在水泥地上种花呢？看着手里的种子和浇花壶，以及眼前的水泥，我好像知道该怎么做了。

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