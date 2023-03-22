青年有话敢说 你要打造怎么样的新加坡？

从一名青年人或职场新鲜人的角度，你是否认为某些政策可以更周全？对于将来，你有怎么样的期望和担忧？其实，在本地，青年有许多渠道和平台可以任意提出反馈或建议。

“我常吃的虾酱鸡，一份原本有八个鸡翅，最近却变成了七个。从这里，我感受到物价高涨对小贩们造成的困难，因为担心起价会流失顾客，他们只好把份量缩小。”

27岁的邓智杰在今年1月举行的全国青年对话会（National Youth Dialogue）上分享上述的生活观察。当时，他的谈话引起了其他参与者的共鸣。有人立即提到，咖啡也涨了一、两角，虽然涨幅看起来不大，积累起来也可能增加大家的生活开销负担。

接着，青年们开始讨论有什么方法可以帮助小贩和一般民众应付这个难题，并对受影响最大的弱势群体表示关注，大家踊跃分享，提出看法，现场的气氛充满正能量。

反馈平台：全国青年对话会

在本地，青年有许多渠道和平台可以任意提出反馈或建议。自2022年开始举办的全国青年对话会就是其中之一，至今已办了五场。

在刚过去的第五场对话会中，117名青年针对“财政预算案2023”进行了讨论。他们和财政部兼交通部高级政务部长徐芳达，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，一起探讨了生活费上涨、就业市场的稳定性、支持弱势群体、维护粮食安全、生育率下降等课题。

全国青年对话会是由全国青年理事会（National Youth Council）和全球杰出青年（Global Shapers Community）新加坡社区共同举办，依循“新加坡携手前进”（Forward SG）运动的六大支柱，邀请公共、私人领域和社会人士谈论各种课题，并与青年交流意见。该对话会致力于提高新加坡青年对重要课题的关注度，扩大青年社群的影响力，并赋予青年力量和支持，打造美好未来。

邓智杰是本次对话会的协调员，他表示，在会上青年们踊跃发言，让活动获得很好的回响。

他说：“在听了部长们的解说后，我能更加了解政府在制定财政预算案时是如何权衡轻重。预算案不是只为现时而做，而是制定的长远计划，创造的是有助实现梦想的空间和条件。我觉得，青年自己应该把握机会学习新技能，为将来做更充分的准备。”

邓智杰（右一）说，通过对话会可以一窥本地青年最关切的问题。（图/受访者提供）

民生课题与生计 青年最关心

活跃于志愿服务10多年的邓智杰从对话会中观察到，与会青年非常关心自己在未来能否实现理想生活。随着生活条件越来越高，将来能否负担得起住屋、能否找到有增值潜能的工作机会都成了他们的隐忧。

曾五次参与对话会的曾璿蕖（25岁）也提到，从她多年的义工经历中发现，日常生活挑战和个人挣扎是许多青年最关心的问题。这导致部分青年希望迟些成家，或根本不想成家。此外，青年也非常关注环境、心理健康、经济赋权等课题，因为这些都和他们日常生活及未来息息相关。

曾璿蕖（左一）通过对话会更加了解政府在资源分配方面的挑战。（图/全国青年理事会提供）

曾璿蕖也对政府援助弱势群体的举措表示支持。生活费上涨，弱势群体势必受到最大冲击，她因此建议发放更多回扣券或津贴，并协助他们找工作。

“通过对话会上部长的谈话，像我这个年龄层的人能更加了解政府在资源分配上面对的挑战。比如，物价上涨、失业问题、心理健康、环境保护，哪个应该优先处理？如何善用资源，是给政府的考题。”

青年也要为职业妇女发声

曾璿蕖是名活跃的青年领袖，自四年前加入全球杰出青年社区以来，她已领导了多项全球性计划，包括与世界经济论坛合作探讨青年关注的课题，并在瑞士达沃斯举行的年度论坛上呈现报告。

她也领导了一项女性赋权计划，针对新加坡及亚洲职业女性面对的挑战进行研究，完成了一份包含数据分析的详细报告。她和团队希望帮助这个较少得到关注的群体发声，促进政策和文化上的改变。报告后来被发送到亚洲100多家大型和中型企业，也在2021年的“新加坡女性发展对话会”上发表。

去年，曾璿蕖把这些经验带到了第四场全国青年对话会中。她参与了家庭/人口计划的课题，协助策划讨论项目和协调讨论过程。

对于女性权益的课题，文恩沁（23岁）也充满热忱。她的人生目标是实现社会包容性，尤其希望在女性赋权、提高青年的参与度和影响力，以及支持低收入家庭方面做得更好。

她曾为“新加坡女性发展对话会”协调讨论活动，并以青年代表身份在互动环节中和李显龙总理同台。

政治系女生 五次策划对话会

毕业自新加坡国立大学政治学系的文恩沁求学时期就开始为“接见选民”活动担任义工，亲身感受到政策对民众带来的影响。这促使她选择修读政治，希望将来能为民服务。

2021年，她加入了全国青年理事会的Holler！青年小组和全球杰出青年社区。作为一名活跃领袖，她已一连五次参与对话会的筹办工作，不仅负责确定主题、主讲嘉宾和讨论课题，还运用自己的联络网，招揽更多青年参与。

她表示，第五场对话会中加入的新环节，例如投票活动，获得了参与者的正面反馈。

“看到青年那么积极参与讨论国家政策，我觉得很感动，也很期待下一次的对话会。”

谈到自己从对话会得到的收获，她表示，这让她意识到只有持续提升技能，才能确保自己在职场上享有优势。此外，她也了解到生活费上涨无可避免，重要的是进行资源重新分配，以更好地协助受影响群体。

修读政治的文恩沁在对话会上积极发言。（图/全国青年理事会提供）

打造美好未来 从帮助身边的人开始

新加坡的未来属于现今的青年。青年应积极响应政府的号召，善用资源，发挥自身影响力。要怎么踏出第一步？三位青年领袖各有方法。

曾璿蕖表示，青年可以通过很多方式贡献社会，例如参与对话会、当义工。即使简单地在社交媒体上阐述看法也是一种参与。

“一点一滴，可以汇聚成河。我们可以从帮助身边的人开始，无论是学校里的学弟学妹，还是隔壁的年长邻居，每一个小善举，都有可能带来改变。“

文恩沁则建议，除了对话会，青年们也能主动开设自己的讨论群组，就感兴趣的课题交流意见。如果要把想法变成现实，青年行动挑战（Youth Action Challenge）和年轻变革者（Young ChangeMakers）都是青年能参与的平台。

目前在政府开源科技部（Open Government Products）任职的邓智杰也有类似的看法。无论是全国青年对话会这样的正式渠道，还是跟周围的人的日常交流，都是很好的开始。

“参与最好的方式就是努力活出最好的自己。但是，不要单独行动，和有共同理想的人相互扶持，旅程将变得不一样。比如说，我工作的部门将在不久后推出新计划，欢迎有志于为新加坡寻找解决方案的人来参与，一起创造一个更好的新加坡。”

积少成多

邓智杰自中学时期就担任青年督导员，体会过人情冷暖，培养出了过人的同理心。在国大念书时，他受到教授启发，萌生了想要助人创业的想法。他曾担任国际非盈利组织“Bridges for Enterprise”的助理顾问，也是国大-谷歌开发者学生俱乐部的联合创办人。他于2019年加入全国青年理事会INSPIRIT，两度代表新加坡参加新加坡-印尼青年领袖交换计划。2022年11月，他加入全球杰出青年社区，不久前也加入了奥巴马基金会-亚太区领袖组。

邓智杰每周都会用一天时间来当义工，最感兴趣的课题是经济赋权和青少年督导。

“塑造未来这项工程听起来非常远大，距离我们很遥远，但不要低估我们踏出的每一步、 所取得的每一项小成就。渐渐地有一天，我们将能撼动世界。” - 邓智杰， 27岁

伸出援手

曾璿蕖来自并不富裕的单亲大家庭，曾经半工半读，所以她能深切体会弱势家庭的经济需求。中学的实习经验让她深刻体会到，适时提供适当的帮助，将能改变别人的一生。2018年，还在南大念书的她和朋友共同创立了社会企业“Generation Z”，援助弱势家庭。他们为这些家庭的青少年寻找到企业实习的机会，希望通过加强他们的工作技能，改善家中的经济状况。此外，她也是向前一步组织（Lean In Circles）的联合主席，通过定期见面相互学习的方式，助高潜力年轻女性达成事业目标。目前，她在一家私募投资基金任职，每周会抽出10至20小时来做义工。

“现今Z世代接触的是个无边界的广阔世界，青年会更想要，也更敢于发声，要掌握未来的主动权。社交媒体上已有很多正面的例子，这无疑能激励年轻人。一旦找到了热忱，自然就有了前进的动力。” -曾璿蕖，25岁

积极反馈

文恩沁曾协助全球杰出青年社区和全国青年理事会筹办对话会，以宣传原定在新加坡举行的2021年达沃斯年度会议。然而，该会议最终没有落实，她和团队于是建议另举办一场属于新加坡的对话会，聚焦在本地政策。全国青年对话会就这样诞生了。

“我们应该让青年清楚看到，他们的看法和反馈能如何正面影响国家的政策。我们有各种赋权青年的计划和发声渠道，如果能提高青年对这些项目的关注，参与度想必会提升。” -文恩沁，23岁

欲了解更多关于全国青年对话会的详情，请上网。

【本文由全国青年理事会和新加坡携手前进呈献】

