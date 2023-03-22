上次参与新马泰聚会是大一第一学期，那时正好是新加坡学生会举办，当时吃的叻沙仍记忆犹新，毕竟在中国住了几个月后已经开始忘记咖喱的味道了。

就这样糊里糊涂、懵懵懂懂地过了一个月。新学期前几周的步伐通常比较缓慢，更何况到了大四最后学期，剩下的课不多，更有时间放慢脚步，抓住青春的尾巴参与各类社团活动。中国的课业压力普遍比本地大学来得大，而且我本人也难免受到“怕输”心态的影响，大学前几年总是横冲直撞，甚少有时间停下脚步，从开学第一周就一直“冲”到考试周，对这种半退休生活仍需要一定的调适时间。

最近新加坡、马来西亚与泰国的留学生会就刚举办了“新马泰联谊活动”，可以说是三个学生会自疫情暴发以来举办的最大联谊活动。疫情期间，受到当地防疫政策影响，一直难以举办大型活动，而且在京的东南亚留学生也并不多，举办联谊活动也碰到了一定的障碍。实际上，这项活动在疫情前就已经定期举行，通常是三个学生会轮流举办，所以聚餐场合通常也相应地设在新加坡、马来西亚或泰国餐厅。今年的美食包括沙爹、娘惹咖喱、印度煎饼等食物，听了就令人垂涎三尺，恨不得尽快食指大动。当然，主办方是哪国学生会应该也不言自明。除了食物之外，主办方通常都会考验大家对于东南亚的知识，获胜的小组还能获得各种东南亚饮食，如M牌麦芽饮料与T牌的辣味紫菜。各国学生在一片欢笑声中能促进彼此的关系，同时也能分享彼此在中国留学的苦与乐，一解乡愁。非常有意思的是，通常我们出国在外，和外国友人共同的沟通语言自然是英语，但是到了中国，外国留学生之间大多都用华语沟通，当然时而也会参杂“新式英语”。